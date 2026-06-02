‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy martes 2 de junio: Gabriel descubre una pista que señala directamente a Beatriz

‘Sueños de libertad’ emite este martes 2 de junio un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La serie diaria de Atresmedia complica el futuro de Perfumerías De La Reina con la llegada de Félix Cifuentes, mientras Gabriel empieza a sospechar que Beatriz puede estar vinculada a la muerte de Álvaro.

Don Agustín continúa su ofensiva contra Nieves. El párroco sospecha que ella tuvo algo que ver con la muerte del padre de Luz y no duda en utilizar a Miguel para intentar acercarse a la verdad. Pablo, por su parte, empieza a plantearse una salida drástica: marcharse de Toledo para proteger a su mujer y alejar también a Mabel de Salva.

La situación de la fábrica se agrava con la llegada de Félix Cifuentes, abogado de Brossard. Su anuncio cae como un jarro de agua fría entre los accionistas: la producción se trasladará a Tánger en apenas un mes. Además, deja claro que la compañía francesa no tiene intención de mantener ninguna dependencia de la fábrica en Toledo.

Mientras tanto, Mabel descubre que Salva ya no está bajo sospecha por el robo de los camiones. Gorito le envía una carta al cantinero para pedirle perdón por el daño que le ha causado, y ella intenta retomar su relación. Sin embargo, Salva se mantiene firme en su decisión después de hablar con Nieves y sigue convencido de que lo mejor para Mabel es mantenerse lejos de él.

Gabriel trata de negociar con Félix Cifuentes para hacerse un hueco en la cúpula directiva de París. Al mismo tiempo, Cloe le cuenta a Andrés que dentro de Brossard no todos apoyan el traslado a Tánger, una información que podría abrir una última vía para luchar por la continuidad de la fábrica. Digna, en cambio, habla con Damián y le recuerda que ahora la prioridad debe ser proteger a los trabajadores.

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En el terreno sentimental, Fina asume el daño que le ha hecho a Marta y decide abandonar su casa. Aun así, no piensa marcharse de Toledo porque quiere luchar por su relación. El capítulo terminará con un hallazgo decisivo: la Guardia Civil encuentra el cadáver de Álvaro y Gabriel se queda helado al ver que el hombre lleva el mismo reloj que tenía Beatriz en su pensión.