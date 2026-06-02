Mar y Christian toman una decisión en ‘La isla de las tentaciones 10’ tras una hoguera final marcada por los reproches

La hoguera final de Mar y Christian en ‘La isla de las tentaciones 10’ terminó con una ruptura definitiva. Después de semanas de tensión, reproches e imágenes complicadas para ambos, la pareja se reencontró ante Sandra Barneda para decidir si abandonaba República Dominicana junta, por separado o con un nuevo amor.

El cara a cara arrancó con reproches por lo vivido en las villas. Christian defendió que había jugado, pero que siempre tuvo claro que quería irse con Mar. Ella, en cambio, justificó parte de sus insultos al asegurar que él “ha sido un cerdo y se ha comportado como tal”, aunque reconoció que se arrepentía de algunas cosas que había dicho durante la experiencia.

La situación se complicó cuando Mar vio nuevas imágenes de Christian con Ainhoa. En ellas, el participante hablaba de su relación y dejaba abierta la posibilidad de seguir conociendo a la tentadora fuera del programa. Mar no pudo contener las lágrimas: “¿Te parece normal? Me estás destrozando y luego me dices que por qué te insulto”. Él insistió en que “no había nada” entre ellos.

El momento más duro llegó al ver a Christian y Ainhoa durmiendo juntos en la habitación. Mar se quedó completamente hundida y le preguntó cómo había sido capaz de cruzar ese límite. La discusión subió de tono y Christian acabó marchándose de la hoguera: “Si vas a hablar solo tú me piro, te vas a la mierda”. Después regresó más calmado y trató de defenderse: “Te juro por mi madre que no he hecho nada”.

Aun así, el daño ya estaba hecho. Mar admitió ante Sandra Barneda que aquella imagen le había roto: “Me duele el alma, eso era un límite, no podía dormir con ella”. Aunque ambos reconocieron que se seguían queriendo, no lograron encontrar un punto de entendimiento. Ella dudó hasta el último momento, pero terminó decidiendo marcharse sola. Christian tomó la misma decisión poco después: “A pesar de que la sigo amando como el primer día, no has confiado en mí y sé que no nos va a ir bien fuera”.

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Sandra Barneda cerró la hoguera poniendo palabras al final de la pareja. “En este momento acabáis de poner fin a 4 años de relación”, les dijo antes de que sus caminos se separaran. Mar, ya sin Christian delante, reconoció que intuía ese desenlace y aceptó que se le había ido “mucho la boca”, aunque insistió en que sus reacciones nacieron del dolor por las imágenes que había visto.