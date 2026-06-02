'La promesa', avance del capítulo 848 del 3 de junio: Julieta, en serio peligro tras el tiroteo y la muerte de Santos

El dolor de Ricardo tras la muerte de Santos es tan inmenso que termina derrumbándose por completo, encontrando consuelo únicamente en el tierno abrazo de Pía. Mientras tanto, en la planta noble, Cristóbal comunica oficialmente el fallecimiento del lacayo a los señores, lo que provoca una reacción de lo más cruel e inesperada por parte de Leocadia, quien reprocha con total frialdad que el velatorio de un sirviente se organice dentro de las paredes de la mansión.

Esta absoluta falta de humanidad desatará la tormenta perfecta abajo. Harto de las humillaciones hacia los suyos, el mayordomo Cristóbal sacará las garras y se rebelará por primera vez y sin miramientos contra las duras exigencias de su amante noble, marcando una línea roja que promete revolucionar las dinámicas de poder en el palacio. Al mismo tiempo, la astuta Pía intentará colarse en el despacho del mayordomo para recuperar la carta maldita de Curro, pero es pillada in fraganti por Teresa, quien decide aliarse con ella para evitar una desgracia.

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Por último, María Fernández se plantará cara a cara ante Estefanía para cantarle las cuarenta y desenmascarar de una vez por todas su gran mentira: el ruin intento de chantaje a Carlo utilizando un embarazo completamente falso.