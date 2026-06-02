JUPOL estalla contra Javier Ruiz y RTVE, acusándoles de "lamentable manipulación" por atribuirle un comunicado que niega haber emitido

JUPOL ha anunciado que pedirá explicaciones a RTVE por la cobertura realizada en ‘Mañaneros 360’ sobre los incidentes ocurridos en una manifestación en Valencia. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional sostiene que el programa presentado por Javier Ruiz le atribuyó durante la mañana un comunicado y unas declaraciones que, según recalca, no procedían de la organización.

La entidad policial ha reaccionado en redes sociales con un mensaje muy duro contra la televisión pública. En él, acusa al espacio de una “lamentable manipulación” y niega haber difundido la postura que se le adjudicó en antena. “JUPOL no ha emitido dicho comunicado ni ha realizado esas manifestaciones en ningún momento”, ha señalado el sindicato, que asegura que la posición mencionada correspondía a otra organización.

El malestar nace a raíz de la información emitida sobre la actuación de un agente de la Policía Nacional durante una protesta en Valencia. Las imágenes del incidente, en las que se ve al policía empujar a una manifestante que termina cayendo al suelo, provocaron numerosas reacciones y llevaron a la propia Policía Nacional a abrir expediente al agente implicado.

En ese contexto, varios sindicatos policiales y representantes públicos se pronunciaron sobre lo sucedido. JUPOL insiste en que el programa de La 1 vinculó por error su nombre a una valoración que no había realizado, algo que considera especialmente grave al tratarse de un asunto de gran repercusión pública y de una emisión en la televisión pública.

El sindicato no se limitará a la denuncia pública. JUPOL ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian el caso para “depurar responsabilidades” y que solicitará formalmente una rectificación a RTVE. También trasladará una queja a la Corporación para que corrija lo emitido y aclare cómo se produjo la atribución que el sindicato considera falsa.

Noticias relacionadas

El programa ha tenido que corregir esta misma mañana el error, y ha sido el propio Javier Ruiz quien reconocía en 'Mañaneros 360' el error, al comentar que "dijimos JUPOL, pero es la Unión Federal, UFPOL. Pedimos disculpas por el error. El monitor está lejos y uno lee JUPOL donde pone UFPOL. Esto es toda la conspiración que algunos quieren ver en esto".