José Manuel Poga protagoniza una serie basada en un crimen real: "‘33 días’ toca algo que todos tenemos: el morbo"

José Manuel Poga vuelve al universo del true crime con ‘33 días’, la nueva serie inspirada en la fuga real de Brito y Picatoste tras escaparse de prisión y esconderse durante más de un mes en la sierra de Collserola. El actor, que ya se adentró en este género con ‘El cuerpo en llamas’, habla con YOTELE sobre cómo construyó a un personaje basado en una persona real, su relación con los casos criminales y por qué prefiere entender a sus personajes antes que juzgarlos.

YOTELE. Vas a protagonizar ‘33 días’, que se estrena dentro de unos días y que parte de una historia real, la fuga de Brito y Picatoste en Cataluña durante esos 33 días. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando recibiste el proyecto?

JOSÉ MANUEL POGA. Lo primero que me llamó la atención es que cuando rodé ‘El cuerpo en llamas’, que fue un poco cuando abrí la puerta al true crime, empecé a adentrarme en todo ese universo de Carles Porta. Me vi todos los ‘Crims’ y entré ahí en esa etapa. Y cuando vi el caso de Brito y Picatoste pensé desde el sofá de mi casa: “Hostia, aquí también hay una serie”. Esa fuga de la cárcel, dos fugitivos en Collserola viviendo como salvajes… Me parecía muy interesante. Y al tiempo me llamaron para hacer el casting de esta serie y pensé: “Fíjate”.

YOTELE. Más allá de haber visto el capítulo de ‘Crims’, ¿investigaste por tu cuenta una vez te llegó el guion o preferiste centrarte únicamente en lo que estaba escrito?

JOSÉ MANUEL POGA. Tanto el guion como la manera en la que estaba planteada la serie ya te colocan en un sitio para construir el personaje. Al ser alguien que existió de verdad, a mí no me gusta manosearlo demasiado ni hacerme mi fantasía alrededor. Intento acercarme con pudor y respeto. En este caso trabajé mucho a partir de su voz. Hay audios del juicio hablando con el juez y traté de percibir cosas de su psicología a través del tono, la manera de hablar… Y luego con una foto. Me imprimí una foto suya y me pasaba mucho rato mirándole la cara, los ojos, intentando entender qué había detrás.

YOTELE. Recuerdo que cuando se anunció la serie se hablaba directamente de Brito y Picatoste, pero finalmente los personajes tienen otros nombres. ¿Por qué se tomó esa decisión?

JOSÉ MANUEL POGA. Bueno, cuando haces ficción a partir de un caso real entras en una especie de terreno intermedio. Y ahí se decidió cambiar los nombres. Imagino que también habrá temas legales o relacionados con no vulnerar derechos de las personas reales. Además, hay partes de ficción inventadas para la serie. Entonces decidimos movernos en ese código híbrido entre realidad y ficción.

YOTELE. Pero realmente la serie sí está bastante pegada a lo que ocurrió.

JOSÉ MANUEL POGA. Sí, claro. La base está ahí. Pero también nos permitimos ciertas licencias narrativas.

YOTELE. ¿Habéis trabajado con Carles Porta durante el rodaje de alguna manera?

JOSÉ MANUEL POGA. Durante el rodaje no. Estábamos centrados con Anaïs Pareto, la directora, y el equipo. Sí es verdad que Carles vino alguna vez al set y charlábamos con él, y era interesante escucharle. Pero realmente su presencia está sobre todo en el guion y en la documentación previa.

YOTELE. Cuando interpretas a un criminal real, ¿intentas entender lo que hizo o prefieres no justificarlo de ninguna manera?

JOSÉ MANUEL POGA. Yo intento entenderlo. No juzgarlo. Porque si no, no podría hacer un trabajo interpretativo profundo. Intento entender qué le llevó a hacer eso, qué le hizo navegar por un camino tan oscuro y tan perverso. Me interesa más entender su psicología que juzgarla.

YOTELE. ¿Y cómo definirías la relación entre los dos protagonistas?

JOSÉ MANUEL POGA. Es una relación de dependencia. Yo siempre digo que son dos solos juntos. Coincidieron en la cárcel por un fallo del sistema penitenciario. Uno era un politoxicómano bastante listo, incluso se sacó una carrera en prisión, y el otro había cometido un homicidio. Ahí se genera una relación muy tóxica donde uno necesita del otro. Calatrava recibía protección y Brito vio en él una vía de escape porque era un tipo inteligente. A veces parecía una relación de hermano pequeño y hermano mayor y otras veces casi un matrimonio.

YOTELE. ¿Qué crees que le puede atraer al público de esta historia?

JOSÉ MANUEL POGA. El morbo, claro. El true crime toca algo que tenemos todos. Y además aquí hay una ficción basada en algo que ocurrió de verdad. La curiosidad de saber qué pasó y la posibilidad de acompañar a los personajes desde dentro. El documental te da una visión más lejana, pero la ficción te permite entrar en las emociones de los protagonistas.

YOTELE. Dejando un poco de lado ‘33 días’, ¿qué tipo de personaje te gustaría hacer ahora?

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JOSÉ MANUEL POGA. Más que pensar en personajes concretos, me interesa la historia. El cuento que se quiere contar. Si hay una buena historia y yo puedo aportar mi granito de arena ahí dentro, ya me interesa.