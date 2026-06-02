Expulsado en 'MasterChef' ayer, en una noche de máxima tensión

‘MasterChef 14’ despidió a Javier en una de las expulsiones más tensas de la edición. El aspirante, que había acumulado numerosos enfrentamientos durante su paso por el talent de La 1, terminó abandonando las cocinas después de una prueba final contra Annie. Su marcha provocó una reacción poco habitual entre sus compañeros, que celebraron el resultado, con la única excepción de Gema.

La noche arrancó con el regreso de la prueba de los robos, en la que los aspirantes tuvieron que quitar ingredientes a sus rivales antes de cocinar por parejas y por relevos. Yolanda Ramos se sumó a la dinámica para animar las estrategias en una prueba centrada en productos con sabor umami, como setas shiitake, queso parmesano, jamón ibérico, gamba roja, ajo negro o café. Annie y Chambo fueron los mejores, mientras Pepe y Gema, por falta de comunicación, presentaron uno de los peores platos de la edición.

Después, los concursantes visitaron Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz en Madrid, para enfrentarse a un servicio de inspiración “japocastiza”. Los equipos cocinaron un menú completo para 40 clientes habituales. El grupo rojo, formado por Chambo, Pepe y Camilla, terminó imponiéndose al azul, liderado por Annie junto a Carlota, Javier y Gema. Los jueces destacaron especialmente la actitud de Camilla, pese a que Chambo era el capitán oficial.

La eliminación se decidió con la clásica prueba de duelos, esta vez con platos de Dabiz Muñoz. Annie fue la primera en competir y perdió contra Carlota. Después se enfrentó a Gema con un dumpling pekinés, pero volvió a caer. En su tercer intento escogió a Javier para reproducir un cangrejo con hongos a la brasa y masa de arroz al vapor. Ella disfrutó el cocinado, mientras él se dejó arrastrar por los nervios.

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Los jueces no tuvieron dudas y salvaron a Annie. Pepe Rodríguez anunció entonces la expulsión de Javier, que se despidió pidiendo perdón a sus compañeros. “Me encantaría pedir perdón a mis compañeros, a todos, me arrepiento de las discusiones que he tenido con algunos”, reconoció el aspirante antes de marcharse. Su salida fue recibida con alivio en el balconcillo. Pepe, uno de sus grandes rivales dentro del concurso, lo resumió con una broma: “Estoy a punto de llorar... pero de alegría”.