TVE obliga a 'La revuelta' a cambiar su horario este jueves por el fútbol, que enfrenta a España e Irak antes del Mundial

David Broncano se verá obligado a levantar su horario en TVE, que ha decidido reestructurar por completo la parrilla de La 1 para este jueves con motivo de la emisión en directo del partido amistoso que enfrentará a la Selección Española contra Irak, en un gran test preparatorio antes del arranque del Mundial.

Esta cita deportiva de alto nivel trastoca los planes habituales de la cadena pública y afecta de lleno a sus dos grandes pilares de la noche: el 'Telediario 2' y, por supuesto, 'La revuelta'.

Habitualmente, el espacio de humor e improvisación arranca de lunes a jueves a las 21:40 horas. Sin embargo, este jueves el pitido inicial del encuentro sonará a las 21:00 horas. Teniendo en cuenta los 90 minutos de juego y el tiempo de descuento, 'La revuelta' retrasará su inicio hasta las 23:00 horas, saltando de forma excepcional a la franja del segundo prime time.

¿A qué hora se emite 'La revuelta' este jueves?

El programa de David Broncano y su equipo comenzará a las 23:00 horas, justo al terminar la retransmisión del fútbol.

No es, ni mucho menos, la primera vez que el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa se ve obligado a ceder su espacio. Desde su llegada a la cadena pública, el programa siempre ha visto alterado su horario por el mismo motivo: los partidos de fútbol programados a las 21:00 horas, un contenido blindado y prioritario para TVE que, no obstante, suele dejarle un colchón de audiencia millonario a Broncano para su posterior emisión.

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El fútbol no solo moverá a Broncano. La emisión del España-Irak suprime por completo el 'Telediario 2' en su horario habitual. Para no dejar colgados a los espectadores con la actualidad de la jornada, la cadena pública ha optado por una estrategia ya testada en anteriores ocasiones: emitir una edición reducida del informativo durante los 15 minutos de descanso del partido (aproximadamente a las 21:45 horas).