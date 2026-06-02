Lunes 1 de junio
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' lidera el lunes mientras 'Horizonte' consigue ganarle a 'First dates'
Telecinco vuelve a imponerse en el prime time mientras La 1 crece con la tercera mejor cuota de la temporada de 'MasterChef'.
'La isla de las tentaciones' arrancó junio liderando una vez más su franja de emisión en Telecinco. El reality alcanzó un 13,5% de cuota de pantalla y reunió a 846.000 espectadores en prime time.
La 1 vivió una gran noche con 'MasterChef', que firmó un 12,2% de share y 723.000 espectadores, logrando su tercera mejor cuota de la temporada, ganando en Antena 3 a 'En tierra lejana', que continuó estable con un 11,5% y 814.000 espectadores. Cuatro también volvió a destacar con 'En guardia', que subió hasta el 6,5% de cuota y 535.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Marta Sánchez. El programa de Antena 3 alcanzó un 13,9% de share y 1.676.000 espectadores. Muy cerca se situó 'La Revuelta', que logró un gran 12,1% y 1.458.000 espectadores con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.
La sorpresa se vio en Cuatro, donde 'Horizonte' confirmó su gran momento con un 9,1% de cuota y 1.082.000 espectadores en el access, ganando a 'First Dates', que reunió en Telecinco a 1.063.000 espectadores y un 8,9% de share.
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