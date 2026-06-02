Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' lidera el lunes mientras 'Horizonte' consigue ganarle a 'First dates'

'La isla de las tentaciones' arrancó junio liderando una vez más su franja de emisión en Telecinco. El reality alcanzó un 13,5% de cuota de pantalla y reunió a 846.000 espectadores en prime time.

La 1 vivió una gran noche con 'MasterChef', que firmó un 12,2% de share y 723.000 espectadores, logrando su tercera mejor cuota de la temporada, ganando en Antena 3 a 'En tierra lejana', que continuó estable con un 11,5% y 814.000 espectadores. Cuatro también volvió a destacar con 'En guardia', que subió hasta el 6,5% de cuota y 535.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Marta Sánchez. El programa de Antena 3 alcanzó un 13,9% de share y 1.676.000 espectadores. Muy cerca se situó 'La Revuelta', que logró un gran 12,1% y 1.458.000 espectadores con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

La sorpresa se vio en Cuatro, donde 'Horizonte' confirmó su gran momento con un 9,1% de cuota y 1.082.000 espectadores en el access, ganando a 'First Dates', que reunió en Telecinco a 1.063.000 espectadores y un 8,9% de share.

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