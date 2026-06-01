Capítulo 428
'Valle Salvaje', avance del capítulo 428 del 2 de junio: Estalla el escándalo de Dámaso y Rafael toma una drástica decisión
Rosalía volverá a demostrar que no le teme a nada ni a nadie
Un escándalo en torno a Dámaso sacude con una violencia inusitada tanto a la Casa Grande como a la Casa Pequeña. Las repercusiones de este turbio asunto no se harán esperar, generando un efecto dominó que desatará el caos entre los clanes de la comarca y obligará a los protagonistas a posicionarse en una guerra familiar sin cuartel.
En mitad de este huracán de reproches, Rosalía volverá a demostrar que no le teme a nada ni a nadie. Haciendo oídos sordos a las desesperadas e intensas súplicas de Leonor, la joven decidirá arriesgarlo todo y presentarse por sorpresa en la Casa Pequeña con un único y firme objetivo: ver a la pequeña María. Este peligroso movimiento desafía directamente el orden establecido y promete abrir una brecha insalvable con las autoridades de la casa.
Finalmente, el foco se centrará en un Rafael completamente desbordado y asfixiado por los acontecimientos y las últimas amenazas recibidas. Incapaz de seguir soportando la presión, el joven tomará una drástica y tajante decisión que lo cambiará todo. Rafael exigirá de forma implacable que se entierre y se deje el asunto de su hija cerrado para siempre, buscando un punto de no retorno que fracture su destino.
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