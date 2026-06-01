‘Sueños de libertad’, avance semanal: Fina confiesa la verdad sobre Bianca y Beatriz queda contra las cuerdas por la muerte de Álvaro

‘Sueños de libertad’ arranca una nueva semana en Antena 3 con varios frentes abiertos en la colonia. La ficción diaria, que se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en atresplayer y Disney+, pondrá el foco en el futuro de Perfumerías De La Reina, la verdad sobre Bianca, la ruptura de Pablo y Nieves y las consecuencias del crimen de Beatriz.

Lunes 1 de junio - Capítulo 572

Bianca llama a Fina, pero es Marta quien descuelga el teléfono. La argentina guarda silencio sobre la relación que mantuvo con la fotógrafa, aunque la llamada deja a Fina en una situación cada vez más difícil. Digna le aconseja entonces que deje de esconderse y se sincere de una vez con Marta.

Mientras tanto, Salva le cuenta a Tasio que ha decidido romper con Mabel para protegerla de los problemas que puede provocar su pasado. En paralelo, Claudia agradece a Miguel cómo trató a su tía Manuela, lo que da pie a un nuevo acercamiento entre ambos. Digna, por su parte, descubre que Manuela está sufriendo los efectos de la menopausia y la ayuda desde su propia experiencia.

La Guardia Civil comunica a Andrés y Tasio que Gorito ha señalado a Álvaro como su cómplice en el robo de los camiones. La noticia inquieta a Begoña, que recuerda haber visto a Beatriz con ese mismo hombre días antes. Más tarde, ella y Gabriel informan a la niñera, que intenta desvincularse de Álvaro. Además, Eduardo se reencuentra con su hermano Federico, Nieves comparte con Begoña su angustia tras confesarle a Pablo la verdad sobre Alberto, y Salazar decide romper su matrimonio, aunque seguirá defendiendo el honor de su mujer.

Martes 2 de junio - Capítulo 573

Don Agustín no abandona su ofensiva contra Nieves. Convencido de que ella está implicada en la muerte del padre de Luz, intenta utilizar a Miguel para llegar a la verdad. Pablo, en cambio, propone marcharse de Toledo para alejar a su mujer del párroco y, de paso, apartar a Mabel de Salva.

La fábrica recibe un golpe durísimo con la llegada de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard. El letrado anuncia que la producción se trasladará a Tánger en apenas un mes y deja claro que el grupo francés no quiere mantener ninguna dependencia en Toledo. La noticia destroza a los accionistas y abre un escenario casi irreversible.

En paralelo, Mabel descubre que Salva ya no es sospechoso del robo de los camiones y recibe una carta de Gorito pidiéndole perdón por el daño causado. Ella intenta recuperar su relación con el cantinero, pero él se mantiene firme después de hablar con Nieves. Gabriel, por su parte, busca negociar con el abogado de Brossard para conseguir un puesto en París, mientras Cloe descubre que dentro del grupo francés hay opiniones divididas sobre el traslado, una posible esperanza para salvar la fábrica.

Miércoles 3 de junio - Capítulo 574

Cloe intenta aprovechar su amistad con Félix Cifuentes para obtener información sobre Brossard y el traslado a Tánger. Así descubre que Hugo, el hijo de Antoine, podría apoyar que Perfumerías De La Reina continúe en Toledo. La noticia abre una pequeña vía para resistir ante los planes del grupo francés.

Nieves decide contarle a sus hijos toda la verdad sobre la muerte del padre de Luz, pero Pablo le pide que les mienta y no diga nada. El empresario también amenaza a don Agustín para que deje en paz a su mujer. Sin embargo, el cura termina revelándole a Miguel que su madre ayudó a morir al padre de Luz y que también colaboró con el doctor Gorriz en la eutanasia por la que fue juzgado.

Mientras tanto, Salva sigue sufriendo el rechazo de varios trabajadores, aunque Mabel insiste en recuperar su relación. La trama del robo de los camiones da un giro cuando se descubre que Félix Cifuentes estaba detrás de todo: el abogado llama para saber si la muerte de Álvaro fue obra de las personas a las que encargó el robo y pide que también acaben con Gorito. Además, Marta y Fina consiguen reconciliarse después de que la fotógrafa le cuente toda su historia con Bianca, y Beatriz termina confesándole a Gabriel que fue ella quien mató a Álvaro para salvar a Juanito.

Jueves 4 de junio - Capítulo 575

Salva y Tasio regresan de fiesta y se encuentran la cantina completamente destrozada. El ataque hunde al cantinero, que siente que nadie volverá a mirarle igual después de conocerse que estuvo en prisión. Para protegerla, decide despedir a Mabel y alejarla definitivamente de él, dejándola devastada.

Nieves reúne a sus hijos para contarles su implicación en la muerte del padre de Luz y su ayuda al doctor Gorriz en otra eutanasia. La confesión deja a la familia completamente rota, aunque Pablo no duda en ponerse del lado de su mujer. Al mismo tiempo, Federico visita la casa de los De La Reina para hablar con Eduardo y pedirle perdón por no haberle contado antes la muerte de su esposa, aunque deja claro que no quiere recomponer la relación con su hermano.

Gabriel presiona a Félix Cifuentes para lograr un puesto en la sede de París y después comunica a Begoña sus planes de marcharse a Francia con ella, Julia y Juanito, sin darle opción a opinar. Pablo también habla con Cifuentes para conocer su futuro y anuncia a sus hijos que ha decidido irse a Tánger, convencido de que es la mejor forma de escapar de don Agustín. Mabel y Miguel, sin embargo, se niegan a marcharse.

Viernes 5 de junio - Capítulo 576

Digna planta cara a Félix Cifuentes para defender a los trabajadores de la fábrica. Se niega a aceptar las indemnizaciones propuestas por Brossard y exige mejores condiciones, aunque el abogado le deja claro que no hay margen para negociar. La situación de Perfumerías De La Reina sigue así en el aire.

Manuela acude a ver a Paula y, al comprobar las condiciones en las que trabaja, decide actuar para evitar que siga allí. Paula, sin embargo, se resiste porque necesita el dinero para mantenerse. Mientras tanto, Miguel sigue muy afectado tras descubrir la verdad sobre su madre y decide prescindir de Nieves como enfermera del dispensario. Ella intenta que su hijo entienda por qué actuó así, pero después se enfrenta a don Agustín por haberlo puesto en su contra.

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Begoña informa a Beatriz de los planes de Gabriel de trasladarse a París, y la niñera mueve ficha para conseguir que el abogado acepte que ella también viaje con la familia y continúe cuidando de Juanito. Para lograrlo, no duda en recordarle que puede hundirle la vida. En la colonia, Salva vuelve a ser increpado por varios trabajadores, pero Claudia lo defiende y evita una pelea. Finalmente, Tasio recibe una llamada de la Guardia Civil: Gorito ha aparecido muerto en la cárcel, una noticia que dispara las sospechas sobre lo que realmente ha ocurrido.