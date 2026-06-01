‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 1 de junio: Fina confiesa la verdad sobre Bianca y rompe a Marta

‘Sueños de libertad’ abre una nueva semana este lunes 1 de junio en Antena 3 con un capítulo clave para Marta y Fina, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La llamada de Bianca vuelve a poner en primer plano el pasado de la fotógrafa en Buenos Aires y obliga a Fina a enfrentarse a una verdad que ya no puede seguir ocultando.

Todo comienza cuando Bianca llama por teléfono y es Marta quien responde. La argentina no revela nada sobre la relación que tuvo con Fina, pero el silencio deja a la fotógrafa en una posición cada vez más incómoda. Después de esa llamada, Digna anima a Fina a sincerarse de una vez con Marta y dejar de alargar una mentira que puede hacerles aún más daño.

Mientras tanto, Salva le cuenta a Tasio que ha roto con Mabel para protegerla. Quiere evitar que su pasado y los problemas con los Salazar terminen perjudicándola. En paralelo, Claudia agradece a Miguel el trato que le dio a su tía Manuela, lo que provoca un nuevo acercamiento entre ambos. Digna también descubre los problemas de Manuela con la menopausia y trata de ayudarla desde su propia experiencia.

La investigación por el robo de los camiones da un giro cuando la Guardia Civil comunica a Andrés y Tasio que Gorito ha señalado a Álvaro como su cómplice. La noticia inquieta especialmente a Begoña, que recuerda haber visto a Beatriz con ese mismo hombre días atrás. Cuando ella y Gabriel informan a la niñera de lo ocurrido, Beatriz intenta desvincularse de Álvaro y actuar con normalidad.

El capítulo también estará marcado por el reencuentro de Eduardo con su hermano Federico en la Industrial, donde este le revela que su mujer murió hace cinco años. Además, Nieves comparte con Begoña su angustia tras confesarle a Pablo la verdad sobre la muerte del padre de Luz. Salazar, decepcionado, decide romper definitivamente su matrimonio, aunque le deja claro que seguirá defendiendo su honor.

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Finalmente, Fina sigue el consejo de Digna y le cuenta a Marta la verdadera relación que mantuvo con Bianca en Buenos Aires. Al principio, Marta recibe la confesión con cierta calma porque ella también tuvo una historia con Cloe. Pero todo cambia cuando descubre que Fina ha estado jugando a dos bandas hasta ahora. La De La Reina se siente traicionada y no sabe si será capaz de perdonarla.