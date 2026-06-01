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¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026
El programa de Antena 3 recibirá a una cantante, una actriz, un candidato a la presidencia del Real Madrid y uno de los artistas más importantes del panorama nacional.
‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su primera semana de invitados de junio. El programa presentado por Pablo Motos recibirá en Antena 3 a cuatro perfiles muy distintos, con música, cine, deporte y actualidad como principales ejes de las entrevistas.
La semana arrancará el lunes 1 de junio con Marta Sánchez. La cantante acudirá al programa para presentar su nuevo single y hablar de la gira con la que está celebrando sus 40 años de carrera musical, una etapa en la que está repasando algunos de los grandes temas de su trayectoria.
El martes 2 de junio será el turno de Rossy de Palma. La actriz visitará el plató para hablar de sus próximos proyectos, entre ellos el estreno de ‘Día de caza’, remake de la célebre película ‘La caza’, de Carlos Saura.
El miércoles 3 de junio, el formato recibirá a Enrique Riquelme, empresario y candidato a la presidencia del Real Madrid. Durante su visita presentará su propuesta para el club antes de las elecciones, previstas para el domingo 7 de junio.
Raphael cerrará la semana el jueves 4 de junio. El cantante de Linares contará cómo se encuentra tras el susto de salud que sufrió hace más de un año y que le obligó a parar durante un tiempo. Además, hablará de ‘Raphaelísimo Tour 2026’, la gira con la que recorrerá España en los próximos meses.
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