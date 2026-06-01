Programación especial
La visita del Papa León XIV cambia por completo la programación de RTVE: Así será la cobertura histórica de La 1, La 2 y Canal 24 Horas
La Corporación pública no escatima en medios para cubrir el primer viaje oficial del Pontífice a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Un despliegue sin precedentes en La 1 y el Canal 24 Horas que contará con un espectacular baile de programas.
RTVE ya lo tiene todo listo para un evento histórico. La Corporación se prepara para una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del papa León XIV a España. Del 6 al 12 de junio, los canales y plataformas de la cadena pública se volcarán con el Pontífice en un despliegue sin precedentes que movilizará a más de 400 profesionales.
La cadena pública ha tirado la casa por la ventana en el apartado técnico: 17 unidades móviles, 5 estudios, un helicóptero, drones, una 'Cámara Car' y más de 170 cámaras (con 100 kilómetros de cable a sus espaldas) se encargarán de que no se pierda un solo detalle, especialmente durante los recorridos en el icónico papamóvil.
El despliegue de los Servicios Informativos arrancará el sábado 6 de junio (10:30h) con la llegada del Papa a Barajas. Para retransmitir este momento y los encuentros institucionales, RTVE confía en Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y con Marc Sala desde La Almudena.
El domingo 7 de junio, Pepa Bueno se sumará a Marc Sala para ofrecer la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (10:00h). Por la tarde, La 1 también emitirá desde el Movistar Arena con el encuentro cultural presentado por Lara Siscar junto a Carlos Franganillo.
A partir del lunes 8, Alejandra Herranz cogerá el testigo de los especiales en La 1 para cubrir la visita a las Cortes Generales, mientras que Pepa Bueno liderará la retransmisión por la tarde desde el Estadio Santiago Bernabéu (19:00h).
El martes 9, la acción se traslada a la ciudad condal. Alejandra Herranz y el veterano Lorenzo Milá conducirán el especial desde Barcelona, que incluirá por la tarde la cobertura de la Vigilia en Montjuïc con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ.
Uno de los momentos más espectaculares llegará el miércoles 10 en la Sagrada Familia (19:30h), donde el Papa bendecirá la nueva torre. Una cita que contará con la narración de Pepa Bueno y Gemma Nierga.
El jueves 11 y viernes 12, el Papa viajará a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, donde visitará el puerto de Arguineguín y varios centros de migrantes, con Alejandra Herranz liderando la cobertura antes de despedir al Pontífice rumbo a Roma.
Dedicación especial en los programas informativos
Como no podía ser de otra manera, la programación de información diaria de La 1 se volcará con la cita. Programas como 'La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’ y ‘DCorazón’ desplazarán a sus reporteros a la calle para captar las reacciones de los ciudadanos y el ambiente en directo.
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' acierta con su cambio de horario y anota récord, lejos aún del sorpasso a 'La Sexta Xplica
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
- Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta
- Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados