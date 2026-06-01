En 'El Hormiguero'
Marta Sánchez desmiente la mala relación con Vicky Larraz en Olé Olé y desvela cómo la ayudó años después: "Si alguien me cae mal no hago eso"
La artista respondió a Pablo Motos, que le preguntó por los rumores que la prensa publicaba en aquellos años
Marta Sánchez fue la invitada de esta noche en 'El Hormiguero', donde habló del nuevo disco que está preparando actualmente. Sin embargo, en un momento de la entrevista Pablo Motos ha recordado los rumores de mala relación que protagonizaban la prensa cuando Sánchez sustituía a Vicky Larraz en el grupo musical Olé Olé.
"Nada. Es más, yo no la conocía. La encontré un día en un programa y ella era la presentadora. Y me presentó, era la primera vez que hacía esa televisión con Olé, Olé", desmintió la cantante. "Yo estaba hecha un flan y ella ya tenía una experiencia de tres años", reconocía la artista.
"Nunca fue verdad eso de que nos llevábamos mal", se reafirmó Sánchez, que recordó cómo el destino le volvió a unir a Larraz años después de ese primer encuentro y posteriormente a la etapa de Marta en Olé Olé: "Ella hizo un disco mientras yo estaba por Miami y me llamó para hacer un dueto con una canción que era del grupo. A mí en ese momento me venía fatal".
Pero la insistencia de Vicky Larraz hizo que, finalmente, la artista accediese para ayudar a su compañera de profesión: "Lo hice. Si alguien me cae mal no hago eso", dijo tajante en el programa. "Si te cae alguien mal, lo nota", presupuso entonces Motos. "No, le digo que no puedo, no me voy a un estudio cuatro días a grabar", sentenció para desmentir definitivamente esos rumores.
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