La jefa de las cuidadoras de la Tía Isabel denuncia el impago de Luis Lorenzo en 'Y Ahora Sonsoles': "Si hubiésemos sabido que por eso pedía auxilio"

El juicio a al actor Luis Lorenzo y su exmujer Arantxa Palomino por maltratar a su tía ha comenzado hoy, y como era de esperar, las televisiones no han dejado pasar este suceso y lo han introducido en sus escaletas. En 'Y Ahora Sonsoles', ha contado con Jacqueline, jefa de las cuidadoras de la tía Isabel que ha declarado hoy como testigo.

En el programa de Sonsoles Ónega, la mujer ha denunciado el impago del actor y su exmujer por los días en los que sus cuidadoras prestaron servicios a la pareja para los cuidados de su tía: "No nos ha pagado. Nos debe 500 o 600€", decía ante la sorpresa de la presentadora.

"Yo le llamaba y le decía que tenía que pagarnos, y que si no me pagaba a mí por mis servicios, que al menos le hiciera la transferencia a las cuidadoras por su trabajo", añadía la entrevistada. "Fueron dos semanas y nos cambiaba cada dos por tres el horario".

Además, Jacqueline se ha acordado de las palabras de auxilio que pronunciaba Isabel y que han narrado ya varias veces tanto ella como las cuidadoras. Ahora, se arrepiente de no darse cuenta de que la situación era tan extrema: "Si hubiésemos sabido que ella pedía auxilio por este motivo...".

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"A mí me parece calve, la petición de auxilio es importantísima", destacó Sonsoles, que agradeció a su invitada por atender al programa.