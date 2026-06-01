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Capítulo 847

'La promesa', avance del capítulo 847 del 2 junio: Santos muere tras el tiroteo y el Palacio se sume en un luto profundo

Manuel se niega a separarse de la cama de Julieta, que también está siendo atendida tras ser herida de gravedad en el tiroteo

Escena del capítulo 847 de 'La promesa'

Escena del capítulo 847 de 'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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La tragedia se consuma en 'La promesa' cuando Cristóbal y Teresa se ven en la durísima obligación de comunicar a Alonso la peor de las noticias: Santos está médicamente desahuciado. A pesar de que el marqués exige de forma desesperada buscar un segundo diagnóstico o un médico de renombre, la realidad es implacable y al joven lacayo apenas le quedan unas horas de vida tras el disparo del duque.

Consciente de que su final está cerca, Santos dedicará su último aliento a saldar cuentas pendientes con el pasado y a despedirse, con el corazón en la mano, de Petra, de las cocineras y de Carlo. El clímax del dolor llegará en sus últimos minutos, cuando él y su padre, Ricardo, se funden en un mar de lágrimas pidiéndose perdón por todos los errores cometidos. Santos expira su último suspiro con la mano de su padre entre las suyas, dejando el palacio sumido en el luto.

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Mientras el drama sacude las estancias del servicio, en la planta noble la tensión se mantiene en niveles críticos. Manuel se niega a separarse ni un solo segundo de la cama de Julieta, que continúa completamente inconsciente y debatiéndose entre la vida y la muerte tras la operación. Para el heredero del marquesado, esta agónica espera es una tortura psicológica insoportable, ya que resulta inevitable que la delicada situación le traiga a la mente los peores fantasmas de lo que ya vivió en el pasado con Jana.

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