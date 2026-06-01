Jorge Javier Vázquez y su dardo a Gloria Camila tras el reproche a su hermana en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado: "Yo soy pro Rocío Carrasco"

El aniversario de la muerte de Rocío Jurado despierta siempre mucha expectación en los programas del corazón. Más aún si en el elenco de colaboradores se encuentra la hija de la cantante, como le sucede a 'El tiempo justo', que hoy contó con Gloria Camila en plató.

La hija de la Jurado pudo ver como en un vídeo del programa se repasaba a la figura de la cantante y acto seguido, Prat le ha preguntado sobre cómo vivió la muerte de su madre y los años posteriores: "No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me acuerdo de que entré a la habitación y le dije un beso", comenta la colaboradora sobre los últimos días de Rocío.

Ahora, en el presente, Gloria Camila asegura que trata de "mantener esa unión familiar que ella hubiese mantenido": "Obviamente donde no puedo, no puedo", ha declarado en clara alusión a la distancia que existe entre Rocío Carrasco y parte de su familia.

"Estamos los que hemos querido estar juntos. Con mi sobrina Rocío Flores, creo que hay que mantener esa unión porque lo vivimos con la misma edad y hemos sabido llevar la situación poco a poco". En ese momento, una de las colaboradoras del espacio le preguntó si es una "espinita clavada" esa falta de unidad.

"Yo siempre he dicho que cuando te falta una madre y tienes una hermana mayor, siempre esperas que ella ejerza un poco y ocupe ese hueco", le reprocha. "Pero no ha podido ser o no se ha querido hacer", concluía.

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Instantes después, Joaquín Prat cedía el testigo a Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en lanzar un dardo a Gloria Camila desde el plató de 'El diario': "Yo soy muy pro Rocío Jurado y muy pro Rocío Carrasco, que conste", comentó el presentador antes de empezar su programa.