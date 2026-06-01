Expulsado en 'Supervivientes' ayer: así es la nueva lista de nominados

‘Supervivientes 2026’ sorprendió a sus concursantes con una expulsión inesperada durante la gala especial de ‘Conexión Honduras’. Nadie en la Palapa sabía que uno de los nominados abandonaría la aventura esa misma noche, pero el programa terminó despidiendo a Borja Silva después de una votación que se resolvió entre él y Claudia Chacón.

Antes del veredicto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo fue el primer salvado. La decisión dejó frente a frente a Claudia y Borja, dos concursantes que llegaron a Honduras con una amistad forjada en ‘La isla de las tentaciones’, pero que en las últimas semanas habían vivido varios desencuentros. Ella reconoció que lo había nominado por estrategia porque quería “aferrarse hasta el último día” a la experiencia, aunque admitió que tenían una conversación pendiente fuera.

Borja, emocionado, quiso dejar claro que una discusión no iba a romper su vínculo. “Creo que sé diferenciar entre una discusión y una amistad”, aseguró antes de recordar la relación que ambos habían construido fuera del concurso. “Lo único que quiero que sepa es que nuestra amistad va a seguir, cuando salga de aquí me voy a ir a tomar algo contigo”, le dijo a Claudia, que no pudo contener las lágrimas.

Finalmente, Sandra Barneda comunicó la decisión de la audiencia: “Los espectadores han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea Claudia”. Borja se convirtió así en el expulsado de la noche y se despidió de sus compañeros entre abrazos. “Me voy sonriendo y orgulloso de todo”, afirmó antes de abandonar la Palapa, feliz también por poder reencontrarse con Almudena en España: “Me voy con mi mujer”.

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La gala dejó además una nueva ronda de nominaciones. Antes de marcharse, Borja entregó su último voto a Alba. Después, el grupo nominó a Aratz y Claudia, mientras Alvar, que ganó el collar de líder en un ajustado juego, señaló directamente a Maica. Así, los nuevos nominados de ‘Supervivientes 2026’ son Aratz Lakunza, Claudia Chacón y Maica Benedicto.