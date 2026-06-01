Encendida crítica de María del Monte y Sonsoles Ónega a los altos impuestos y la corrupción: "Para gastárselo usted, me lo gasto yo"

María del Monte protagonizó uno de los momentos más comentados de la última emisión de 'Y ahora Sonsoles'. La artista se mostró muy crítica con la presión fiscal que soportan los trabajadores por cuenta propia, mientras Sonsoles Ónega castigaba en directo a Nacho Gay, y lanzó varias reflexiones sobre la gestión del dinero público.

Todo comenzó cuando la cantante defendió que nadie debería beneficiarse económicamente más que quien genera los ingresos con su propio trabajo: "Lo que no puede nadie en mi nombre es ganar más dinero que yo, que soy la que lo trabaja", afirmó.

Ante la pregunta de Sonsoles Ónega sobre a quién se refería exactamente, María del Monte explicó que hablaba de la carga impositiva que soportan determinados contribuyentes cuando alcanzan ciertos niveles de ingresos: "Cuando tú llegas a una determinada cantidad, tú pagas un 52%», aseguró la artista.

Durante la conversación, la presentadora quiso matizar el debate recordando que el problema no son únicamente los impuestos, sino también los casos de corrupción y mala gestión de los recursos públicos: "¡No se puede robar!".

Fue entonces cuando María del Monte endureció aún más su discurso. "Si ellos lo invirtieran en sanidad, en colegios, donde hace falta... pero en otras cosas... para gastárselo usted me lo gasto yo, que soy quien lo ha sudado", manifestó.

La cantante también puso el foco en la situación de los trabajadores autónomos, un colectivo al que dijo sentirse especialmente vinculada: "Los autónomos en este país somos unos pobres desdichados que no tenemos ni Seguridad Social a cambio, ni una paga extra", lamentó.

Sonsoles Ónega quiso aclarar entonces que es algo que pasa "con unos y otros (políticos)", mencionando "las chistorras" de ahora y la causa judicial de Montoro, lo que provocó la reacción de la cantante.

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"Ese señor ha conseguido que un montón de compañeras mías y artistas de este país tuviesen que desprenderse de su único bien, que era su vivienda", denunció.