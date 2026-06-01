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Domingo 31 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Conexión Honduras' sube y firma su tercera mejor cuota de la temporada

Telecinco lidera el domingo mientras La 1 destaca con el cine y laSexta crece con 'Anatomía de...'

Sandra Barneda y los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Sandra Barneda y los concursantes de 'Supervivientes 2026' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a destacar en la noche del domingo. El debate de Telecinco subió hasta el 13,1% de cuota de pantalla y reunió a 979.000 espectadores, logrando su tercera mejor cuota de la temporada.

La 1 apostó por el cine con 'El especialista', que registró un 9,6% de share y 976.000 espectadores de media, mientras que muy cerca, en Antena 3, la serie 'Una nueva vida' se mantuvo en el 9,5% de cuota y reunió a 795.000 espectadores.

La Sexta también mejoró con 'Anatomía de...', que creció respecto al domingo anterior y alcanzó un 6,9% de share con 768.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' subió a su mejor dato de mayo con un 6,9% de cuota y 673.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “El especialista (2023)”: 976.000 (9,6%)

Antena 3

Una nueva vida: 795.000 (9,5%)

Telecinco

Supervivientes. Conexión Honduras: 979.000 (13,1%)

laSexta

Anatomía de…: 768.000 (6,9%)

Anatomía de…: 456.000 (4,7%)

Anatomía de…: 199.000 (3,3%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 516.000 (4,9%)

Cuarto milenio: 673.000 (6,9%)

La 2

Imprescindibles: 313.000 (2,9%)

Me meto en un jardín: 441.000 (4,1%)

Tesoros de la tele: 229.000 (3,6%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Doble espionaje”: 283.000 (5,6%)

Cine 2 “Lobos sucios”: 107.000 (5%)

Antena 3

Una nueva vida: 156.000 (6%)

laSexta

Anatomía de…: 83.000 (2,8%)

Cuatro

Cuarto milenio: 188.000 (5,5%)

La 2

Una chica de ensueño: 61.000 (2,7%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El marido de mi hermana”: 957.000 (10,8%)

Sesión de tarde 2 “Novio de alquiler”: 856.000 (10,2%)

Sesión de tarde 3 “El paraíso del amor”: 715.000 (8,6%)

Aquí la Tierra: 1.018.000 (11,1%)

Antena 3

Multicine “Una vida secreta”: 1.196.000 (13,6%)

Multicine 2 “Deseo ardiente”: 805.000 (9,6%)

Multicine 3 “Historia de un escándalo”: 545.000 (6,4%)

Telecinco

Fiesta: 662.000 (7,7%)

laSexta

La Roca: 409.000 (4,8%)

Cuatro

Home Cinema "The Doorman": 727.000 (8,2%)

Home Cinema 2 “La casa (Cold Creek Manor)”: 623.000 (7,5%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 348.000 (3,9%)

Grandes documentales: 193.000 (2,2%)

Esta es mi Tierra: 128.000 (1,6%)

De tapas por España: 188.000 (2,3%)

La gran aventura de la lengua española: 209.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 211.000 (13,3%)

Viaje al centro de la tele: 204.000 (7,6%)

Viaje al centro de la tele: 336.000 (9,3%)

D Corazón: 668.000 (11,2%)

Antena 3

Los más…: 73.000 (4,3%)

Mask Singer: 164.000 (5,2%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 280.000 (6,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 519.000 (10,6%)

La ruleta de la suerte: 1.039.000 (14,9%)

Telecinco

Got Talent España: 132.000 (6,5%)

El precio justo: 155.000 (5%)

El precio justo: 298.000 (7,3%)

laSexta

Aruser@s weekend: 158.000 (8,3%)

Equipo de investigación: 194.000 (6,7%)

Equipo de investigación: 217.000 (6,6%)

Equipo de investigación: 261.000 (5,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 15.000 (1,7%)

¡Toma salami!: 37.000 (3,1%)

Volando voy: 162.000 (9%)

Volando voy: 294.000 (10,8%)

Viajeros Cuatro: 331.000 (10,2%)

La 2

Fortalezas asediadas: 22.000 (2,3%)

Los conciertos de La 2: 20.000 (1,4%)

Medina: 38.000 (1,9%)

Buenas noticias TV: 56.000 (2,6%)

Shalom: 42.000 (1,8%)

Últimas preguntas: 74.000 (3%)

El día del señor: 180.000 (6,2%)

Pueblo de Dios: 119.000 (3,9%)

España, pueblo a pueblo: 103.000 (3%)

Flash moda: 80.000 (2,1%)

El escarabajo verde: 66.000 (1,5%)

RTVE responde: 47.000 (0,9%)

Caminos de Sefarad: 101.000 (1,5%)

Saber y ganar: Fin de semana: 104.000 (1,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.768.000 (20,1%)

Telediario 1: 1.230.000 (14%)

Noticias Cuatro 1: 573.000 (8,4%)

Informativos Telecinco 15h: 710.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 491.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.321.000 (13,2%)

Telediario 2: 1.133.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 21h: 751.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 625.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 564.000 (6,6%)

RANKING

Diario: La 1 (10,1%), Antena 3 (10%), Telecinco (8,6%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,3%), La 2 (2,9%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,8%), La 2 (3,3%).

TEMAS

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