Domingo 31 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Conexión Honduras' sube y firma su tercera mejor cuota de la temporada
Telecinco lidera el domingo mientras La 1 destaca con el cine y laSexta crece con 'Anatomía de...'
'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a destacar en la noche del domingo. El debate de Telecinco subió hasta el 13,1% de cuota de pantalla y reunió a 979.000 espectadores, logrando su tercera mejor cuota de la temporada.
La 1 apostó por el cine con 'El especialista', que registró un 9,6% de share y 976.000 espectadores de media, mientras que muy cerca, en Antena 3, la serie 'Una nueva vida' se mantuvo en el 9,5% de cuota y reunió a 795.000 espectadores.
La Sexta también mejoró con 'Anatomía de...', que creció respecto al domingo anterior y alcanzó un 6,9% de share con 768.000 espectadores, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' subió a su mejor dato de mayo con un 6,9% de cuota y 673.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “El especialista (2023)”: 976.000 (9,6%)
Antena 3
Una nueva vida: 795.000 (9,5%)
Telecinco
Supervivientes. Conexión Honduras: 979.000 (13,1%)
laSexta
Anatomía de…: 768.000 (6,9%)
Anatomía de…: 456.000 (4,7%)
Anatomía de…: 199.000 (3,3%)
Cuatro
Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 516.000 (4,9%)
Cuarto milenio: 673.000 (6,9%)
La 2
Imprescindibles: 313.000 (2,9%)
Me meto en un jardín: 441.000 (4,1%)
Tesoros de la tele: 229.000 (3,6%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Doble espionaje”: 283.000 (5,6%)
Cine 2 “Lobos sucios”: 107.000 (5%)
Antena 3
Una nueva vida: 156.000 (6%)
laSexta
Anatomía de…: 83.000 (2,8%)
Cuatro
Cuarto milenio: 188.000 (5,5%)
La 2
Una chica de ensueño: 61.000 (2,7%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “El marido de mi hermana”: 957.000 (10,8%)
Sesión de tarde 2 “Novio de alquiler”: 856.000 (10,2%)
Sesión de tarde 3 “El paraíso del amor”: 715.000 (8,6%)
Aquí la Tierra: 1.018.000 (11,1%)
Antena 3
Multicine “Una vida secreta”: 1.196.000 (13,6%)
Multicine 2 “Deseo ardiente”: 805.000 (9,6%)
Multicine 3 “Historia de un escándalo”: 545.000 (6,4%)
Telecinco
Fiesta: 662.000 (7,7%)
laSexta
La Roca: 409.000 (4,8%)
Cuatro
Home Cinema "The Doorman": 727.000 (8,2%)
Home Cinema 2 “La casa (Cold Creek Manor)”: 623.000 (7,5%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 348.000 (3,9%)
Grandes documentales: 193.000 (2,2%)
Esta es mi Tierra: 128.000 (1,6%)
De tapas por España: 188.000 (2,3%)
La gran aventura de la lengua española: 209.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
Fin de semana 24h: 211.000 (13,3%)
Viaje al centro de la tele: 204.000 (7,6%)
Viaje al centro de la tele: 336.000 (9,3%)
D Corazón: 668.000 (11,2%)
Antena 3
Los más…: 73.000 (4,3%)
Mask Singer: 164.000 (5,2%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 280.000 (6,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 519.000 (10,6%)
La ruleta de la suerte: 1.039.000 (14,9%)
Telecinco
Got Talent España: 132.000 (6,5%)
El precio justo: 155.000 (5%)
El precio justo: 298.000 (7,3%)
laSexta
Aruser@s weekend: 158.000 (8,3%)
Equipo de investigación: 194.000 (6,7%)
Equipo de investigación: 217.000 (6,6%)
Equipo de investigación: 261.000 (5,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 15.000 (1,7%)
¡Toma salami!: 37.000 (3,1%)
Volando voy: 162.000 (9%)
Volando voy: 294.000 (10,8%)
Viajeros Cuatro: 331.000 (10,2%)
La 2
Fortalezas asediadas: 22.000 (2,3%)
Los conciertos de La 2: 20.000 (1,4%)
Medina: 38.000 (1,9%)
Buenas noticias TV: 56.000 (2,6%)
Shalom: 42.000 (1,8%)
Últimas preguntas: 74.000 (3%)
El día del señor: 180.000 (6,2%)
Pueblo de Dios: 119.000 (3,9%)
España, pueblo a pueblo: 103.000 (3%)
Flash moda: 80.000 (2,1%)
El escarabajo verde: 66.000 (1,5%)
RTVE responde: 47.000 (0,9%)
Caminos de Sefarad: 101.000 (1,5%)
Saber y ganar: Fin de semana: 104.000 (1,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.768.000 (20,1%)
Telediario 1: 1.230.000 (14%)
Noticias Cuatro 1: 573.000 (8,4%)
Informativos Telecinco 15h: 710.000 (8,1%)
laSexta Noticias 14h: 491.000 (7,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.321.000 (13,2%)
Telediario 2: 1.133.000 (11,2%)
Informativos Telecinco 21h: 751.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 625.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 2: 564.000 (6,6%)
RANKING
Diario: La 1 (10,1%), Antena 3 (10%), Telecinco (8,6%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,3%), La 2 (2,9%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,8%), La 2 (3,3%).
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