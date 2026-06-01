Álvaro Morata y Alice Campello se dan una tercera oportunidad tras cinco meses separados

Una fotografía en el concierto de Bad Bunny ha terminado destapando la reconciliación de Álvaro Morata y Alice Campello. La pareja, que llevaba varios meses separada y había iniciado una nueva etapa por caminos distintos, vuelve a intentarlo. Así lo ha contado Javier de Hoyos, que asegura haber hablado tanto con el entorno del futbolista como con el propio jugador.

La imagen fue tomada en el Estadio Metropolitano, donde Morata y Campello coincidieron con Koke Resurrección y Beatriz Espejel. Esa aparición pública hizo saltar las alarmas sobre un posible acercamiento entre ambos. Según el periodista de ‘D Corazón’, no se trataba solo de una quedada puntual: el matrimonio llevaba un tiempo viéndose de nuevo y trabajando en una reconciliación.

El periodista explicó después que el propio Morata le confirmó la noticia. “Me ha dicho que sí, que en efecto se están dando una nueva oportunidad. Que él no puede vivir sin ella, que es la mujer de su vida y la madre de sus hijos”, afirmó el comunicador en sus redes. También añadió que el futbolista siempre ha hablado de Campello en esos términos, incluso durante sus rupturas: “Morata siempre me recalca que es la mujer de su vida, incluso cuando han roto”.

La influencer italiana también reaccionó al vídeo de Javi de Hoyos con un mensaje público en el que agradeció el tono utilizado para contar la noticia. “Me gusta mucho ver tu amabilidad, tu delicadeza y tu capacidad de comprender a los demás”, escribió Campello, que también dio las gracias por “todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran”.

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Morata y Campello se casaron en Venecia en 2017 y son padres de cuatro hijos: Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella. Su relación ha atravesado varias crisis desde que anunciaron su separación en agosto de 2024. Después llegó una reconciliación, una nueva ruptura y ahora este tercer intento, con el que ambos tratan de recomponer una historia marcada por las idas y venidas.