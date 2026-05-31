'Valle Salvaje', avance semanal: Un destierro deja atónitos a los vecinos del Valle mientras suenan campanas de boda

Semana de alto voltaje en 'Valle Salvaje'. La exitosa serie diaria de La 1 de TVE se prepara para unos días cargados de secretos al descubierto, traiciones familiares y un cambio absoluto de rumbo en las tramas. Los espectadores asistirán al fulminante destierro de uno de sus personajes clave y a la esperada llegada de Manuela de Guzmán (hija de don Hernando), un torbellino que promete poner patas arriba el orden establecido en la comarca y que entrará con el pie izquierdo en su primer e intensísimo cara a cara con Braulio.

Capítulo 427: Lunes 1 de junio

Luisa sorprende a Rosalía en una actitud de lo más sospechosa con la pequeña María en brazos, encendiendo todas las alarmas. Tras esto, Luisa no duda en confesarle a Bárbara que el comportamiento de la joven oculta algo turbio. Paralelamente, Enriqueta acorrala sin piedad a Rafael con una revelación que lo dejará completamente sin aliento, mientras que la esperada e idílica pedida de matrimonio de Francisco a Pepa saldrá rematadamente mal de la forma más inesperada.

Capítulo 428: Martes 2 de junio

El escándalo en torno a Dámaso estalla con una fuerza devastadora, sacudiendo los cimientos tanto de la Casa Grande como de la Casa Pequeña, provocando consecuencias inmediatas y demoledoras para todos. Mientras el caos se apodera de la comarca, Rosalía decide ignorar por completo los desesperados ruegos de Leonor y se presenta de improviso en la Casa Pequeña dispuesta a ver a María a cualquier precio. Por su parte, un Rafael completamente superado por los acontecimientos tomará una drástica decisión que promete cambiar el rumbo de las cosas.

Capítulo 429: Miércoles 3 de junio

Tras el tenso e inicial intento fallido, Francisco se arma de valor de nuevo y, por fin, le pide matrimonio formalmente a Pepa, sembrando la gran duda de si habrá boda a la vista en la alta sociedad. En el palacio, las presiones pueden con José Luis, quien completamente desbordado por la situación termina derrumbándose y llorando ante Hernando. Esto provocará que el marqués mueva ficha de inmediato y tome una tajante e irrevocable decisión, mientras el pequeño Pedrito alimenta sin querer las sospechas de Luisa y Bárbara sobre el misterioso pasado de Rosalía.

Capítulo 430: Jueves 4 de junio

José Luis comienza a sellar de forma fría e implacable el trágico destino de Victoria, quien a pesar de verse acorralada se niega por completo a ceder ante las fuertes presiones ejercidas por don Hernando. Sin embargo, el verdadero terremoto de la jornada ocurre en los caminos de la comarca: la calesa de los de Guzmán regresa por fin al pueblo y el mismísimo don Hernando acude en persona a recibirla, abriendo la gran incógnita de si Leonardo e Irene están de vuelta.

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Capítulo 431: Viernes 5 de junio

José Luis ejecuta sus amenazas y destierra fulminantemente a Victoria de Valle Salvaje ante la mirada atónita y desencajada de todos los vecinos. Pero la jornada aún depara más sorpresas, ya que don Hernando aprovecha el momento para presentar oficialmente a su hija, Manuela de Guzmán. La llegada de la joven causará un impacto inmediato en la comarca y su primer y accidentado choque con Braulio desatará una inesperada y brutal tensión entre ambos.