Sor Lucía Caram, sin pelos en la lengua contra Donald Trump: "Es un descerebrado con un desprecio tremendo por la vida"

La vuelta de Mercedes Milá a la televisión pública sigue dejando grandes momentos para el recuerdo. Tras el toque de atención de David Uclés a la ministra de Vivienda la semana pasada, en la nueva entrega de 'Me meto en un jardín', la presentadora recibió a Sor Lucía Caram. La monja dominica, conocida por su incansable labor humanitaria y su activismo en la guerra de Ucrania, no se guardó absolutamente nada y arremetió sin piedad contra el expresidente estadounidense Donald Trump, calificándolo de "descerebrado".

La conversación subió de tono cuando Milá sacó a relucir la estrecha relación que la religiosa mantiene con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Me invitó a una oración por la paz en agosto del año pasado y fue la primera vez. Después me dio la condecoración de la princesa Olga, un reconocimiento a mujeres que trabajan por los heridos del país", relató Sor Lucía, revelando que el propio mandatario pidió verse con ella en Madrid para entregarle el galardón en mano. "Parece una persona fuera de serie", sentenció la invitada, algo en lo que Mercedes Milá coincidió de inmediato: "¿Verdad que sí? Aunque intentan cargárselo...".

Sor Lucía Caram aprovechó para denunciar públicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Ucrania debido a las presiones internacionales, señalando directamente al líder republicano de EE.UU. "Es tremendo lo que Zelenski tiene que aguantar de las humillaciones de Donald Trump", denunció la monja con evidente indignación.

Para ilustrarlo, Caram relató una experiencia que vivió en primera persona: "Estuve en una plegaria interreligiosa que habían organizado los americanos. Eso parecía una oración a nuestro señor Donald Trump, no a Dios. Y los ucranianos estaban callados, tragando saliva".

Sor Lucía no se mordió la lengua para criticar los motivos que, según ella, mueven al magnate norteamericano para no frenar el conflicto bélico. "El único que puede parar la guerra ahora es Donald Trump. Pero él tiene sus intereses económicos con Vladímir Putin, y esto es clarísimo", soltó ante la atenta mirada de la presentadora. "Yo creo que es un descerebrado que va por sus negocios", remató de forma tajante.

Noticias relacionadas

Lejos de frenar el discurso de su invitada, Mercedes Milá se sumó a la dura crítica institucional contra el político estadounidense: "Nos encontraríamos bastantes palabras para decir cómo es este sujeto que está poniendo al mundo al borde del abismo", afirmó la periodista catalana. Una afirmación que Sor Lucía Caram apoyó con una última y demoledora frase: "Sí, tiene un desprecio por la vida tremendo".