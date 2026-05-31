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'Me meto en un jardín'

Mercedes Milá confiesa su enorme confusión con las audiencias de su nuevo programa en La 2: "Un 4,6% es una puta mierda"

La presentadora aclara además los rumores sobre su salto a La 1 y desmitifica el histórico "yo he venido a hablar de mi libro" de Paco Umbral.

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Mercedes Milá en 'Malas Lenguas Noche'

Mercedes Milá en 'Malas Lenguas Noche' / LA 2

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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Mercedes Milá visitó anoche 'Malas lenguas Noche' para promocionar su nuevo programa 'Me meto en un jardín', que el pasado domingo se estrenó en La 2 con un gran éxito y con David Uclés como invitado. En el programa de Jesús Cintora, la periodista estuvo obligada a aclarar su salto a La 1: "Lo que hicieron fue repetir el programa el martes por la noche tarde y hay gente que se ha creído que nos han trasladado a La 1. No es para tanto y además yo estoy muy contenta en La 2".

"En ese momento, la mítica presentadora explicó la confusión que tuvo al interpretar los datos de audiencia, por la costumbre a sus grandes éxitos en tiempos pasados y cadenas con mayor repercusión: "Me dijeron que tuvo un 4,6% y dije '¿estáis locos todos? Un 4,6% es una puta mierda' y entonces me tuvieron que explicar lo que significaba en La 2 y me quedé tranquila", dijo antes de promocionar la siguiente entrega, prevista para esta noche: "Esta semana tenemos a la monja por excelencia, Sor Lucía Caram".

Pero Cintora aprovechó al máximo la visita de Mercedes Milá y le mostró un vídeo comparativo entre la fuga de Ekaizer en el estreno de 'Malas Lenguas Noche' y el famoso "Yo he venido a hablar de mi libro" de Paco Umbral: "Me acuerdo pasándolo mal, no sé si tú la pasaste mal con Ekaizer".

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"Yo flipé en colores", admitió el presentador. Al volver a recordar a Umbral, la periodista afirmó: "Me rejuvenece. Mintió desde la primera palabra a la última porque nada es verdad porque yo tenía un guión con todas las preguntas relacionadas con su libro y la entrevista se la hice", zanjó.

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