Mercedes Milá, admite su "miedo" y "asco" a la ultraderecha y arremete contra Óscar Puente por su gestión tras Adamuz: "No me interesa cómo tiene el culo"

Mercedes Milá acudió ayer a 'Malas Lenguas Noche' para promocionar su programa 'Me meto en un jardín'. Sin embargo, la periodista opinó de todo y no se dejó nada en el tintero ante las preguntas de Jesús Cintora, arremetiendo contra Óscar Puente y admitiendo su "miedo" a la ultraderecha.

El presentador le mostró a la invitada vídeo sobre la manifestación ultra que ha tenido lugar en la sede de Ferraz para después pedirle a su invitada una valoración: "Me dan asco porque es gente joven que no sabe de la misa, la mitad".

"No se puede ser tan estúpido. Me da asco la ultraderecha", reconoció y tras una breve pausa prosiguió: "Y miedo, pero yo tengo muchos años y he vivido el franquismo. He trabajado con Franco, aquello sí que era un problema serio", reconoció.

Además, la presentadora se mostró crítica con la libertad que han tenido los manifestantes, a pesar de exhibir simbología franquista: "Nadie les dice nada. Es antidemocrático y anticonstitucional".

Cuando el presentador le preguntó si alguna vez le había agredido la ultraderecha, Milá negó en su respuesta: "Tuve que hacer un programa con los hinchas ultras y la policía iba cogiendo cosas a los que pretendían agredirme y tuve muy cerca un bolígrafo que era una navaja muy afilada. Podía haberme hecho daño, pero políticamente no me han intentado hacer nada".

La expresentadora de 'Gran Hermano' no rehuyó de preguntas y también se mojó sobre el sucesor de Pedro Sánchez: "Espero que sea una mujer. La habrá, estoy segura, pero tiene que tener un par de huevos", dijo antes de preguntarle a Cintora por las declaraciones de Óscar Puente en las que se burla de un medio cambiando su nombre por la palabra 'ojete'.

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Así, Milá enumeró las preguntas que tiene para el ministro: "¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para saber lo que pasó en los trenes de Adamuz? ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar yendo en el Ave tardando más? Esas son las cosas que me interesan de Óscar Puente, no si tiene el culo de una manera o de otra", ha dicho visiblemente molesta.