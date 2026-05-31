'La promesa', avance semanal: El sangriento tiroteo y la muerte de Santos conmocionan al Palacio de Los Luján

Máxima tensión y dramatismo absoluto en el arranque semanal de 'La Promesa'. El duque de Carril, desquiciado y dispuesto a todo con tal de llevarse a su hija Vera del palacio, se cuela en las dependencias y desata el pánico a punta de pistola. La situación se vuelve incontrolable y el sonido de dos disparos estremece los cimientos del palacio de los Luján.

La peor parte se la lleva Julieta, quien en un acto de valentía extrema se interpone en el camino del duque para proteger a Mercedes, recibiendo un brutal impacto de bala en el abdomen. Casi al mismo tiempo, el lacayo Santos intenta reducir al asaltante, pero es tiroteado a quemarropa. La carnicería obliga a una intervención médica de urgencia por parte del doctor Peribáñez, desatando la furia de un Ciro fuera de sí, que exige a gritos que se atienda primero a Julieta antes que al lacayo de abajo, abriendo una enorme brecha de tensión social en el servicio.

Capítulo 846: Lunes 1 de junio

El pánico se desata en el palacio tras el violento asalto del duque de Carril. En un intento desesperado por llevarse a su hija Mercedes (Vera), se producen dos brutales disparos: Julieta cae gravemente herida en el abdomen al interponerse en la trayectoria de la bala, mientras que el lacayo Santos también es alcanzado al intentar frenar al duque. Mientras Ciro brota en celos y rabia exigiendo prioridad médica para Julieta, el doctor Peribáñez y Pía operan a contrarreloj en una situación límite. Por otra parte, una misteriosa carta de Pía cae en manos del mayordomo Cristóbal.

Capítulo 847: Martes 2 de junio

La tragedia se masca en el ambiente cuando Cristóbal y Teresa se ven obligados a comunicarle al marqués que Santos está médicamente desahuciado. A pesar de los desesperados intentos de Alonso por buscar una alternativa, la muerte es inminente. El joven lacayo, consciente de su trágico final, pasará el día saldando deudas del pasado y despidiéndose uno a uno de Petra, de las cocineras, de Carlo y, finalmente, de su propio padre, Ricardo, en cuyos brazos expira tras un desgarrador perdón mutuo. Mientras, Manuel no se separa de una Julieta inconsciente.

Capítulo 848: Miércoles 3 de junio

El palacio amanece conmocionado y sumido en un dolor absoluto tras confirmarse la muerte de Santos. Ricardo, completamente devastado, encuentra consuelo en los brazos de Pía, mientras que Cristóbal traslada oficialmente la trágica noticia a los señores. El conflicto estalla en la planta noble cuando Leocadia reprocha fríamente que el velatorio se celebre en palacio, provocando una rebelión sin precedentes del mayordomo. Paralelamente, María Fernández desenmascara por fin a Estefanía y su rastrero chantaje de embarazo falso a Carlo.

Capítulo 849: Jueves 4 de junio

El entierro de Santos une al servicio en un profundo luto mientras las tensiones en palacio no dejan de crecer. Ciro continúa totalmente fuera de sí, arremetiendo contra el marqués y contra Manuel por haber perdido una millonada por culpa de los negocios del duque de Carril, aunque ellos le recuerdan que la responsabilidad era suya. Por su parte, Martina intenta desesperadamente un acercamiento con Adriano, pero él se mantiene firme en la ruptura. La gran bomba estalla cuando una misteriosa noticia en el periódico revoluciona por completo la casa, haciendo sonreír a Leocadia y maldecir a Lorenzo.

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Capítulo 850: Viernes 5 de junio

Vera, rota por la culpa y el dolor, decide finalmente aceptar quedarse en La Promesa, a pesar de los duros reproches de Ciro, que la culpa de la tragedia; una actitud que Alonso frena en seco amenazándole con expulsarlo. El amor triunfa contra viento y marea cuando Martina se declara abiertamente a Adriano en un arranque de pasión. El clímax final llega en las cocinas: mientras Vera se desahoga entre lágrimas con Simona y Candela, una visita completamente inesperada cruza el umbral de la puerta dejando a todos mudos.