Capítulo 846
'La promesa', avance del capítulo 846 del 1 de junio: Santos y Julieta, heridos en el brutal asalto del duque Carril
La carta de Pía confesando toda la verdad a Curro cae en manos de Cristóbal
El duque de Carril, desquiciado y dispuesto a todo con tal de llevarse a su hija Vera del palacio, se cuela en las dependencias y desata el pánico a punta de pistola. La situación se vuelve incontrolable y el sonido de dos disparos estremece los cimientos del palacio de los Luján.
La peor parte se la lleva Julieta, quien en un acto de valentía extrema se interpone en el camino del duque para proteger a Mercedes, recibiendo un brutal impacto de bala en el abdomen. Casi al mismo tiempo, el lacayo Santos intenta reducir al asaltante, pero es tiroteado a quemarropa. La carnicería obliga a una intervención médica de urgencia por parte del doctor Peribáñez, desatando la furia de un Ciro fuera de sí, que exige a gritos que se atienda primero a Julieta antes que al lacayo de abajo, abriendo una enorme brecha de tensión social en el servicio.
Pía, muerta de miedo y decidida a confesarle toda la verdad sobre su pasado a Curro, escribe una reveladora e íntima carta. Sin embargo, antes de que pueda hacérsela llegar al muchacho, la misiva cae en las peores manos posibles: el mayordomo Cristóbal se hace con ella.
- Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz
- Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
- Josep Sánchez Llibre (Foment): 'Hoy con un salario de menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes
- Un estudio del Hospital del Mar detalla numerosas enfermedades físicas relacionadas con traumas infantiles