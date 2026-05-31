'La promesa', avance del capítulo 846 del 1 de junio: Santos y Julieta, heridos en el brutal asalto del duque Carril

El duque de Carril, desquiciado y dispuesto a todo con tal de llevarse a su hija Vera del palacio, se cuela en las dependencias y desata el pánico a punta de pistola. La situación se vuelve incontrolable y el sonido de dos disparos estremece los cimientos del palacio de los Luján.

La peor parte se la lleva Julieta, quien en un acto de valentía extrema se interpone en el camino del duque para proteger a Mercedes, recibiendo un brutal impacto de bala en el abdomen. Casi al mismo tiempo, el lacayo Santos intenta reducir al asaltante, pero es tiroteado a quemarropa. La carnicería obliga a una intervención médica de urgencia por parte del doctor Peribáñez, desatando la furia de un Ciro fuera de sí, que exige a gritos que se atienda primero a Julieta antes que al lacayo de abajo, abriendo una enorme brecha de tensión social en el servicio.

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Pía, muerta de miedo y decidida a confesarle toda la verdad sobre su pasado a Curro, escribe una reveladora e íntima carta. Sin embargo, antes de que pueda hacérsela llegar al muchacho, la misiva cae en las peores manos posibles: el mayordomo Cristóbal se hace con ella.