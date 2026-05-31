Momento inusual
Una indisposición en pleno directo obliga a cambiar de presentadora en los informativos de Castilla-La Mancha Media
La periodista se ausentó de la pantalla tras dar paso a una de sus reporteros y al volver la imagen de plató, ya se encontraba su sustituta
Momento insual en la televisión. El informativo de Castilla-La Mancha Media sufrió ayer la baja de su presentadora titular en pleno directo. La periodista no mostraba ningún síntoma extraño, pero tras dar paso a su reportera, al volver la imagen a plató, ya no se encontraba, sino una compañera sustituyéndola.
La presentadora titular comenzó hablando de la apertura de piscinas municipales para este verano en la Comunidad Autónoma y dio paso al reportero, que informó desde la piscina de Toledo, de la fecha de apertura de este servicio en la ciudad.
Tras la información, el informativo dio paso a un vídeo sobre otra noticia, esta vez sobre previsión de incendios y con una pieza grabada de una reportera. Seguramente, al no haber pasado por plató antes de cambiar de tema, en ese momento la presentadora titular se tuvo que ausentar. Al término, sí volvió la imagen a plató, donde se encontraba otra presentadora.
"Nos van a disculpar. Nuestra presentadora Laura Izquierdo ha tenido un pequeño problema, así que a partir de ahora voy a continuar yo presentado el informativo", comunicaba su sustituto, que asumía desde ese momento el peso del noticiero.
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