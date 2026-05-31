Audiencias TV ayer: 'La Voz Kids' destaca por la noche, mientras La 1 arrasa por el día con la final de la Champions y el desfile militar

'La Voz Kids' consiguió anoche con su nueva gala de audiciones a ciegas el segundo mejor dato de su temporada. El programa de Eva González frenó su caída para marcar un destacado 13,5% y 1.076.000 espectadores, siendo la única oferta de la noche en superar el doble dígito.

Por el día, sin embagro, los eventos hicieron que La 1 fuera la opción favorita por la mañana con el desfile militar en el Día de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, el desfile anotó un gran 16,5% y 558.000 seguidores, dejando sin opciones a la competencia.

Lo mismo ocurrió con la tarde, pero esta vez con la final de la Champions entre PSG y Arsenal que acabaron ganando en los penaltis los de Luis Enrique. El partido logró dominar de manera absoluta y sin rival su franja con un enorme 29,5% y 2.640.000 televidentes.

Noticias relacionadas

Este dato creció exponencialmente con el último tramo para decidir el empate que había arrojado los primeros 90 minutos. Así, en la prórroga La 1 se elevó hasta un espectacular 35,5% y 3.188.000 apoyos, mientras que, por último, en los penaltis la cadena pública se hizo con un desorbitado 39,7% y 3.601.000 espectadores.