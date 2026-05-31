Sábado 30 de mayo
Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' acierta con su cambio de horario y anota récord, lejos aún del sorpasso a 'La Sexta Xplica'
La particular batalla entre Jesús Cintora y José Yélamo por la actualidad se vuelve a decantar por el gaditano
La batalla por la actualidad continúa en la noche de los sábados y se acentúa más aún con el cambio de horario que realizó desde anoche 'Malas lenguas' para competir con su versión nocturna de manera frontal contra 'laSexta Xplica'.
El programa de Jesús Cintora adelantó 20 minutos el inicio de su programa para comenzar a las 21:40 horas y coincidir así con el inicio en ese mismo instante de su competidor en laSexta. La estrategia fue todo un acierto porque el programa de La 2 logró el mejor dato de su historia en la noche del sábado con un 5,3% y 371.000 espectadores.
Si embargo, este récord de 'Malas Lenguas Noche' no le ha servido a TVE para consumar el ansiado sorpasso a laSexta, que vio como el programa de José Yélamo también mejoró sus resultados hasta escalar a un 7,1% y 497.000 seguidores.
En medio de esta encarnizada lucha, la décima película de la saga 'Fast & Furious' se hizo con el 6,2% y 481.000 apoyos. Por su parte, el cine de La 1 sufre en la sexta noche semanal y se conforma con un 8,7% y 763.000 con la emisión de 'La madre del novio'.
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