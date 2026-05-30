J KBello se rompe en 'Tu cara me suena' y emociona a Lolita con 'El Rey León' por su vínculo familiar: "En mi casa es magia"

La última gala de 'Tu cara me suena' dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada gracias a J KBello. El concursante, que rindió homenaje al musical El Rey León, terminó visiblemente emocionado tras una actuación muy especial para él.

Nada más concluir su número, J KBello quiso agradecer la oportunidad que le había brindado el programa y recordó la importancia que tenía para él interpretar una pieza del exitoso espectáculo. “Agradecer al programa y al musical de El Rey León por la oportunidad porque para mí esto ha sido un sueño”, comenzó diciendo.

El artista continuó compartiendo sus sentimientos con el público y sus compañeros: “Poder hacerlo en Tu cara me suena, que mis compis lo puedan ver... y hay alguien muy especial aquí también que me está viendo, que es mi pareja. Es un momento muy especial y voy a llorar”.

Sus palabras acabaron desbordándole y no pudo reprimir algunas lágrimas sobre el escenario, protagonizando una de las escenas más sinceras y emotivas de la noche.

Tras unos instantes para recomponerse, el presentador destacó que Lolita mantenía una relación muy especial con el universo de El Rey León, dando pie a una confesión de la miembro del jurado.

Noticias relacionadas

“Además de que sois unos grandísimos artistas, estoy muy emocionada porque la película, el musical... El Rey León en mi casa es magia”, explicó la artista. Lolita fue un paso más allá al revelar un detalle muy personal: “Tanto es así que mi nieta, la segunda, se llama Nala”.