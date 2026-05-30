Muere Mari Ganchillo, la icónica abuela de 'Mujeres y hombres y viceversa' que se ganó el cariño (y su apodo) tejiendo en directo

El universo de los dating shows y el entretenimiento en España está de luto. Ha fallecido María Bautista, conocida popularmente por los espectadores de Mediaset como Mari 'Ganchillo', la carismática y entrañable anciana que se convirtió en uno de los rostros más queridos y pintorescos de las mañanas de Telecinco durante la época dorada de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Mari se ganó un hueco en el corazón de la audiencia gracias a su espontaneidad. Sentada entre el público del plató capitaneado por Emma García, su presencia no pasaba desapercibida: siempre acompañada por sus hilos y sus agujas de tejer, no dudaba en levantar la cabeza para lanzar los comentarios más divertidos, sensatos y, a veces, afilados sobre las citas, confidencias y romances de los tronistas y pretendientes.

La noticia de su fallecimiento ha trascendido gracias a un mensaje en redes sociales de uno de sus sobrinos: "Hoy ha fallecido mi tía, María Bautista… la Mari Ganchillo… está en el tanatorio de Getafe . Gracias por todo".

Su naturalidad y la complicidad que derrochaba con la presentadora la llevaron a saltar del anonimato del público a convertirse en un personaje recurrente e indispensable del formato producido por Magnolia TV. Los jóvenes del programa la adoptaron rápidamente como la "abuela de 'MYHYV'", dejándose aconsejar por ella en los asuntos del amor.

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La triste noticia de su partida ha generado una oleada de cariño y nostalgia en las redes sociales, donde seguidores del formato y profesionales de la televisión han querido recordar sus mejores momentos en el programa, coincidiendo en que Mari representaba la frescura de una televisión que ya es historia de nuestra pequeña pantalla.