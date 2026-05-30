‘Love Me, Stalk Me’: la novela para quienes terminaron ‘You’ y quieren una obsesión aún más romántica

Hay ficciones que han convertido la obsesión amorosa en un fenómeno de consumo masivo. ‘You’ lo hizo en televisión con Joe Goldberg, un personaje capaz de envolver el acoso, la vigilancia y el control en una falsa idea de romanticismo. En esa misma zona incómoda, pero llevada al terreno de la comedia romántica oscura, se mueve ‘Love Me, Stalk Me. Amor al acecho’, la novela de Laura Bishop que Ediciones B publicó el 28 de mayo.

La premisa encaja de lleno con una de las grandes inquietudes actuales: qué pasa cuando la intimidad se entrega a una pantalla. Izzy Russo descarga una aplicación en la que una inteligencia artificial finge ser su novio para llenar el vacío que siente en su relación real. Lo que no sabe es que, al otro lado, no hay solo un algoritmo, sino Callahan Knight, el nuevo jefe de seguridad de la tienda en la que trabaja.

Desde ese punto de partida, la novela juega con varios códigos muy reconocibles para el público de series: romance laboral, proximidad forzosa, secretos digitales, deseo y una figura masculina obsesionada que se enamora primero. Cal está convencido de que Izzy merece una devoción absoluta y no piensa perder detalle de ella. La historia se complica cuando la protagonista se enfrenta a un peligro inesperado y él se ve obligado a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerla.

‘Love Me, Stalk Me’ conecta también con el auge de las historias sobre inteligencia artificial, relaciones virtuales y vínculos construidos a través de pantallas. Igual que muchas series recientes han explorado los riesgos de confundir compañía digital con intimidad real, Bishop utiliza una app de novio artificial como detonante de una historia donde el deseo, la fantasía y la vigilancia se mezclan hasta volverse peligrosos.

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Laura Bishop, autora estadounidense, debuta así con una historia que sabe exactamente a qué público se dirige: lectores que disfrutan de romances extremos, personajes que cruzan líneas rojas y tramas que podrían verse de una sentada como una serie adictiva de plataforma.