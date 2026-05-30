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Jesús Cintora vuelve a cambiar de horario esta noche en busca del sorpasso de 'Malas lenguas' a La Sexta

El programa de actualidad vuelve a sufrir un cambio de horario y decide una nueva hoja de ruta para ganar audiencia

Jesús Cintora en 'Malas lenguas'

Jesús Cintora en 'Malas lenguas' / LA 2

Redacción Yotele

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Madrid
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La noche de los sábados vuelve a agitarse con una nueva e importante estrategia de programación. El espacio de debate y actualidad 'Malas Lenguas Noche' sufre un nuevo movimiento en la parrilla que altera por completo su hora de inicio, sumando así un nuevo cambio al sufrido en sus últimas emisiones en la pequeña pantalla.

Y es que no es la primera vez que el formato que presenta Jesús Cintora ve modificado su horario en las últimas semanas. El pasado sábado 16 de mayo, los espectadores ya tuvieron que trasnochar más de la cuenta debido a la retransmisión de la final de la Copa de la Reina de fútbol, un evento deportivo que obligó a retrasar el inicio del programa hasta las 23:15 horas aproximadamente, rompiendo por completo su dinámica habitual para un evento muy concreto y puntual.

La semana pasada, el formato volvió a su horario original, pero ahora, modo, el espacio abandona de forma definitiva dicho horario, que estaba fijado en la frontera de las 22:00 horas. A partir de esta misma noche, la estrategia cambia de rumbo de manera radical y el programa adelanta de forma significativa su hora de arranque a las 21:40 horas

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Este ambicioso movimiento responde a un claro objetivo empresarial: competir frontalmente y sin concesiones contra 'laSexta Xplica', que también da comienzo antes de las 10 de la noche. Con este adelantamiento express, el formato busca arañar décimas de share en una franja sumamente competitiva, plantando cara al espacio de laSexta desde el primer minuto de su emisión y tratando de consolidar un bloque de audiencia fiel antes de que el resto de las ofertas de la noche se sumen a la contienda.

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