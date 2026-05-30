Antonia San Juan, la reina de las Campanadas y una periodista que narró una erupción en directo: 10 rostros canarios que hicieron historia en la televisión

El Día de Canarias es la excusa perfecta para mirar a la pequeña pantalla y darnos cuenta de que el archipiélago no solo exporta luz, buen clima y playas paradisíacas, sino también algunos de los mayores fenómenos de la historia de nuestra televisión. En un sector tan competitivo como el audiovisual, el talento isleño ha demostrado una y otra vez tener una luz propia capaz de hacerse hueco en la televisión. Para celebrar esta fecha tan señalada en Yotele, repasamos hoy 10 rostros nacidos en las islas que, desde la ficción, el entretenimiento o el periodismo de raza, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los espectadores.

Eloísa González

Probablemente el rostro más reconocido de la Televisión Canaria, Eloísa es natural de La Guancha, Tenerife se ha convertido en el rostro más querido, magnético de la pantalla canaria. Su arrollador éxito local e instinto para el entretenimiento llamaron la atención de la televisión nacional en 2008, cuando la productora Zeppelin la fichó para dar el gran salto a Cuatro como presentadora de la tercera edición del recordado formato Supermodelo. Sin embargo, su verdadero idilio masivo lo tiene con la audiencia de su tierra: lleva media vida haciendo reír a los espectadores al frente del emblemático espacio de humor En otra clave (antiguo En clave de Ja) y, más recientemente, emocionando a la audiencia liderando la versión isleña de Gente Maravillosa. Pero si hay un terreno donde Eloísa ha hecho historia con mayúsculas es en la última noche del año. Ha presentado las Campanadas de Nochevieja en 23 ocasiones (tres de ellas en TVE y veinte consecutivas en RTVC), logrando hitos históricos de audiencia que a menudo superan a las cadenas nacionales. Una de las retransmisiones más recordadas —y virales a nivel país— tuvo lugar en la bienvenida al 2017 desde La Gomera, cuando una inoportuna ráfaga de viento abrió la pronunciada raja de su vestido rojo provocando un sonado descuido en directo que inundó las redes sociales de memes. Con bragas (como ella misma aclaró con mucho humor días después) o sin ellas, lo cierto es que Eloísa González es una institución catódica incombustible.

Roberto Herrera

Roberto Herrera es otro de los veteranos televisivos de las islas. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, este veterano comunicador lleva más de tres décadas ligado a RTVE, consolidándose como uno de los grandes referentes de la delegación de TVE en Canarias. Marcó una época dorada en las mañanas de las islas al frente del magacín 'Cerca de ti', un formato que mezclaba actualidad, entretenimiento y cercanía social con un éxito rotundo de audiencia. Pero más allá de su labor diaria, Herrera ha hecho historia en la pequeña pantalla por dos hitos anuales. El primero es su condición de maestro de ceremonias oficial de la retransmisión internacional del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, llevando el color y el ritmo de su tierra a pantallas de todo el planeta. Además, es otro imprescindible de la última noche del año, ejerciendo de presentador en 22 Campanadas, todas ellas en TVE.

Cristina Ramos

Lo de Cristina Ramos no es solo una carrera televisiva; es un auténtico fenómeno de masas internacional que rompió todos los esquemas de los formatos de entretenimiento. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria y con una formación lírica impecable, la cantante hizo historia en la televisión nacional en 2016 al ganar la primera edición de 'Got Talent España' (Telecinco), donde protagonizó un momento icónico que dio la vuelta al mundo: empezar cantando ópera vestida de gala para, de golpe, rasgarse el vestido y rematar con un atronador tema de rock duro que obligó a Edurne a pulsar el Botón de Oro. A partir de ahí, su idilio con la pantalla traspasó fronteras. Se convirtió en la única artista en ganar 'La Voz México' siendo extranjera, y dejó con la boca abierta al mismísimo Simon Cowell en los exigentes America's Got Talent: The Champions (NBC) y Britain's Got Talent: The Champions (ITV), donde se posicionó como una de las mejores voces del planeta. De vuelta a España, demostró su absoluta versatilidad y camaleonismo en la octava edición de 'Tu cara me suena' (Antena 3), donde rozó el triunfo con imitaciones memorables. Cristina Ramos ha demostrado que un escenario de televisión se le queda pequeño y que los audímetros caen rendidos a su espectacular chorro de voz.

Toni Acosta

Si hay una actriz nacida en las islas que se mueva como pez en el agua en la exigente maquinaria de la televisión nacional, esa es Toni Acosta. La tinerfeña se coló en los hogares de millones de espectadores a principios de los dos mil dando vida a la mítica Jacinta Jiménez (más conocida como J.J.) en las últimas temporadas de la revolucionaria Un paso adelante (Antena 3), donde interpretó a la cañera profesora de actividades de exteriores y jefa de estudios. Desde entonces, su idilio con el público ha sido imparable, encadenando papeles de peso en algunas de las series más queridas de la pequeña pantalla: 'Policías, en el corazón de la calle', 'Con el culo al aire', 'Señoras del (h)AMPA' o '4 Estrellas'. En el cine se ha consolidado como una de las actrices más taquilleras del país gracias a blockbusters como la saga Padre no hay más que uno, y en la televisión de entretenimiento ha dejado huella por su arrolladora simpatía en formatos como 'El Club de la Comedia' o como invitada estrella de 'El Hormiguero'.

Álex García

El idilio de Álex García con las cámaras empezó en su Tenerife natal, donde dio sus primeros pasos trabajando como reportero y presentador en la televisión local con apenas veintidós años. Sin embargo, su destino estaba en la interpretación, y no tardó en cruzar el charco para curtirse en la cantera de las series más míticas de nuestra televisión. Antes de su consolidación, el tinerfeño pasó por ficciones históricas del prime time patrio: debutó en los pasillos del colegio Azcona en Compañeros (Antena 3), se sumó al frenesí médico de Hospital Central (Telecinco) e incluso participó en el fenómeno de masas de Sin tetas no hay paraíso (Telecinco) dando vida a José Moreno. Tras estos papeles y su paso por la diaria Amar en tiempos revueltos (La 1). Tras estas, llegaría Tierra de Lobos (Telecinco) y más recientemente, protagonizó Antidisturbios (Movistar Plus+), firmando un trabajo magistral en una producción considerada, de manera unánime, como una de las mejores series españolas de todos los tiempos. Un estatus de prestigio en el streaming que ha revalidado recientemente liderando con fuerza el drama criminal de El Inmortal (Movistar Plus+).

Antonia San Juan

Aunque Antonia San Juan ya era una auténtica musa cinematográfica de Pedro Almodóvar, su desembarco en la televisión en abierto supuso un terremoto catódico sin precedentes. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, la actriz dinamitó las pantallas en 2009 al incorporarse a la tercera temporada de La que se avecina (Telecinco). Su papel como Estela Reynolds es historia viva de la comedia en España: consiguió canibalizar la serie y convertir cada aparición en un festival de memes con frases icónicas como "¡Qué ataque más gratuito!" o "Fernando Esteso me chupó un pezón". La grancanaria ha demostrado una versatilidad brutal encadenando después comedias diarias como Gym Tony (Cuatro), saltando al thriller dramático en la aclamada Hierro (Movistar Plus+) o sumándose recientemente al reparto de la sugerente '¿A qué estás esperando?' (Atresplayer), la esperada adaptación de las novelas eróticas de Megan Maxwell. Además, la actriz se mueve como pez en el agua en el terreno del entretenimiento puro: en 2023 demostró su arrolladora personalidad, su agudeza y su total ausencia de filtros como colaboradora de 'La roca' (laSexta).

Isabel Torres

Isabel Torres fue una mujer que rompió barreras mucho antes de que las cámaras se fijaran en ella —en 2005 hizo historia al convertirse en la primera candidata trans a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria—, pero su consagración definitiva en la pantalla grande fue un auténtico tsunami emocional y cultural. Nacida en Gran Canaria, la actriz y presentadora fue elegida por Javier Ambrossi y Javier Calvo para meterse en la piel de Cristina Ortiz en su etapa madura en la aclamada serie 'Veneno' (Atresplayer). Su interpretación, desgarradora, íntima, valiente y repleta de verdad, conmovió no solo a los espectadores españoles, sino al público internacional tras el desembarco de la ficción en plataformas de todo el mundo. Con este papel magistral, Isabel hizo historia en la televisión al convertirse, junto a sus compañeras Daniela Santiago y Jedet, en las primeras mujeres trans en ganar el prestigioso Premio Ondas a la mejor intérprete femenina.

Nia Correira

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, la artista hizo historia en 2020 al coronarse de manera incontestable como la ganadora de Operación Triunfo (La 1). Su paso por la academia más famosa de la pequeña pantalla fue memorable: firmó la que para muchos críticos es la mejor actuación de la historia del formato (su icónica interpretación de Run the World (Girls) de Beyoncé), nunca estuvo nominada y su arrolladora voz y precisión en el baile dejaron boquiabierto al público. Lejos de ser un fenómeno pasajero, Nía ha demostrado ser un animal televisivo idóneo para el prime time. Regresó por todo lo alto a Antena 3 para convertirse en subcampeona de la novena edición de 'Tu cara me suena', regalando imitaciones memorables, y dio el salto a la ficción internacional protagonizando la serie musical 'Érase una vez... pero ya no '(Netflix) de Manolo Caro. Además, ha sabido explotar su carisma en el entretenimiento como copresentadora de las Campanadas de RTVE o brillando en formatos como 'Dúos Increíbles'.

Kira Miró

Natural en Las Palmas de Gran Canaria, la actriz y presentadora irrumpió con fuerza en la pequeña pantalla a finales de los noventa al frente del gamberro espacio juvenil Desesperado Club Social (Antena 3), un formato de culto que marcó a toda una generación y le abrió de par en par las puertas de la ficción nacional. Desde entonces, ha encadenado papeles en algunas de las series más populares del país, destacando su vis cómica en comedias como Lex o La que se avecina, y demostrando su madurez interpretativa en proyectos recientes como Machos alfa (Netflix) o Servir y proteger (La 1). Además, carisma la llevó a convertirse en la flamante y espectacular ganadora de la primera edición de El Desafío (Antena 3), donde dejó a la audiencia en shock al superar con una templanza militar retos de apnea, escapismo y equilibrio extremo.

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Fátima Plata

La periodista tinerfeña lleva décadas colándose en los hogares isleños al frente de los servicios informativos de la cadena autonómica, consolidándose como un referente indiscutible de la actualidad. Su templanza y rigor periodístico brillaron con luz propia ante los ojos de todo el país durante la histórica y durísima retransmisión de la erupción del volcán de La Palma en 2021, donde lideró con una sensibilidad exquisita el despliegue que le valió a la RTVC el aplauso unánime del sector y un Premio Ondas. Ese mismo día se convirtió en meme cuando, tras horas de directo y creyendo que su micro estaba cerrado, se coló en el sonido de los espectadores canarios su famoso: "Yo voy a mear". Actualmente sigue ligada a los informativos de la televisión pública autonómica.