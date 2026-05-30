Comer menos para adelgazar puede hacerte acumular más grasa, así lo advierte Boticaria García en 'La roca'

El plató de 'La roca' se ha convertido una vez más en el escenario perfecto para desmontar falsas creencias sobre nutrición y salud que inundan las redes sociales. En esta ocasión, la presentadora Nuria Roca ha querido saber si realizar ejercicios abdominales permite reducir de forma directa el temido "flotador". La respuesta de la colaboradora y experta en salud, Boticaria García, ha sido tajante al calificar esta creencia como un mito de dimensiones catedralicias, recordando a la audiencia que el organismo humano es el que decide de forma autónoma de dónde va a extraer la grasa almacenada. Para ejemplificarlo, la experta señaló que, en el caso de las mujeres, el cuerpo probablemente optará por quitarla primero de la zona del pecho, concluyendo que por mucho que se refuerce una zona muscular concreta como el tríceps, la grasa abdominal no desaparecerá simplemente por entrenar esa parte del cuerpo.

Aprovechando la intervención, se puso sobre la mesa otro de los grandes errores tradicionales de las dietas milagro: la idea de que cuanto menos se come, más se adelgaza. Boticaria García explicó que la estrategia de saltarse comidas suele resultar contraproducente, provocando que se termine acumulando todavía más grasa, especialmente en la zona de la tripa. El motivo científico detrás de este fenómeno radica en que el abdomen posee una mayor cantidad de receptores de cortisol (la hormona del estrés) en comparación con otras áreas como el glúteo. Cuando una persona restringe su alimentación en exceso, el organismo entra en un estado de alarma biológica al interpretar que existe un peligro de muerte inminente, lo que desencadena una serie de respuestas metabólicas diseñadas para la supervivencia que bloquean la pérdida de peso.

Este estado de alerta constante genera un círculo vicioso de frustración para aquellos que intentan perder peso de forma drástica y sin asesoramiento profesional. Según advirtió la experta en el programa de La Sexta, al encontrarse el cuerpo sumido en una situación de estrés severo, carece por completo de la energía necesaria para afrontar un entrenamiento de calidad y generar la masa muscular deseada. El resultado final de este proceso es que la persona se desmotiva ante la falta de resultados visibles, abandona la actividad física y, debido a la ralentización del metabolismo provocada por el ayuno mal gestionado, termina acumulando un porcentaje de tejido adiposo significativamente mayor del que tenía al comenzar.

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Para evitar caer en estas trampas metabólicas, los endocrinos y nutricionistas coinciden en que la clave para reducir la grasa visceral de manera saludable pasa por un déficit calórico progresivo y controlado, evitando siempre las restricciones extremas que elevan el cortisol. Asimismo, los expertos recuerdan que el entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo es mucho más efectivo para activar el metabolismo que centrarse únicamente en realizar interminables series de abdominales. Combinar una alimentación equilibrada con un descanso óptimo ayuda a regular las hormonas del estrés, permitiendo que el cuerpo libere la grasa acumulada de forma homogénea y sostenible en el tiempo, sin poner en riesgo la salud física ni la estabilidad mental.