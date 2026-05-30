Dónde ver las docuseries de Luis Enrique y Mikel Arteta, los entrenadores españoles de PSG y Arsenal que luchan por la Champions

La gran final de la UEFA Champions League se está disputando entre PSG y Arsenal. Sin duda, es un día donde las pizarras tácticas, las charlas motivacionales y la gestión del ego llegan a su punto más crítico. Para aprovechar la adrenalina una vez termine el encuentro, el catálogo de las principales plataformas de streaming ofrece dos paradas obligatorias que encajan a la perfección con los seguidores de este encuentro.

Se trata de los aclamados documentales de Luis Enrique y Mikel Arteta, dos técnicos criados bajo el característico ADN del Barça y discípulos de una filosofía tan estética como exigente que han decidido desnudarse por completo ante las cámaras de televisión para mostrar la realidad oculta de los banquillos de élite.

La primera de estas grandes producciones se titula 'Luis Enrique: No tenéis ni p*** idea' y se puede ver de forma exclusiva en España a través de Movistar Plus+. Esta miniserie documental de tres episodios, que suma unas tres horas de metraje en total, sigue los pasos del carismático entrenador asturiano durante su convulsa y exitosa primera temporada a los mandos del Paris Saint-Germain. Los espectadores que decidan adentrarse en ella se encontrarán con una auténtica joya del formato telerrealidad deportivo, descubriendo a un Luis Enrique hiperactivo que lidia en primera persona con la gestión de Kylian Mbappé en sus últimos meses en París, que lanza broncas monumentales en el vestuario que ya son historia de las redes sociales afirmando que le encanta el barro tras una dura derrota, y que a la vez muestra su faceta más íntima y humana al recordar de forma muy emotiva a su hija Xana a través de la fundación que lleva su nombre.

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Por su parte, los aficionados que prefieran conocer los secretos de la Premier League tienen una cita obligatoria en Amazon Prime Video con 'All or Nothing: Arsenal', una producción compuesta por ocho episodios que repasa el día a día del club del norte de Londres durante la intensa temporada de fútbol 2021-2022. Aunque el documental abarca a toda la institución inglesa, Mikel Arteta secuestra el protagonismo absoluto gracias a unos métodos de motivación psicológica que rozan lo cinematográfico y que reflejan su particular obsesión por la energía del vestuario. Entre los momentos más comentados de la serie destaca el instante en el que el técnico donostiarra dibuja un corazón y un cerebro cogidos de la mano en una pizarra antes de un derbi contra el Tottenham, o cuando decide instalar altavoces a pie de campo en el entrenamiento reproduciendo el himno del Liverpool a todo volumen con el único objetivo de recrear la atronadora presión ambiental que sus jugadores se encontrarían en el estadio de Anfield.