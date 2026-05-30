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Viernes 29 de mayo

Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz

'Cifras y letras' sigue cumpliendo en La 2 y marca su mejor dato desde febrero

'Tu cara me suena' / 'De viernes'

'Tu cara me suena' / 'De viernes' / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 19,8% y 1.393.000

Telecinco

De viernes: 10,7% y 739.000

La 1

Superestrellas: Clint Eastwood: Poder absoluto: 8,1% y 725.000

Superestrellas: Clint Eastwood: Deuda de sangre: 7,3% y 385.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 522.000

El Blockbuster: Fuego cruzado: 5,8% y 508.000

laSexta

laSexta Clave: 4,8% y 372.000

laSexta Columna: 5,9% y 519.000

Equipo de Investigación: 4,9% y 447.000 / 3,3% y 234.000

La 2

Trivial Pursuit: 5% y 410.000

Cifras y letras: 7,2% y 643.000

Plano general: 2,4% y 228.000

Historia de nuestro: 2,7% y 191.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 9% y 224.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,1% y 175.000 / 7,7% y 187.000

La 1

Informativo 24h: 4,4% y 124.000

Diario América 24h: 3,6% y 78.000

Cuatro

Cine Cuatro: Asalto al tren del dinero: 3,3% y 148.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13% y 1.078.000

Y Ahora Sonsoles: 9,6% y 652.000

Pasapalabra: 19,9% y 1.392.000

La 1

Directo al grano: 9,7% y 776.000

Valle Salvaje: 9,5% y 649.000

La promesa: 11,6% y 753.000

Malas lenguas: 9,8% y 636.000

Aquí la tierra: 11,7% y 824.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,3% y 640.000

El diario de Jorge: 8,7% y 562.000

Allá tú: 8,7% y 595.000

Cuatro

Todo es mentira: 7% y 545.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 374.000

laSexta

Zapeando: 5% y 408.000

Más Vale tarde: 4,5% y 304.000

La 2

El cazador: 2% y 174.000

Saber y ganar: 7,1% y 618.000

Grandes Documentales: 4,4% y 348.000

Malas lenguas: 6,9% y 456.000

Sukha: 2,3% y 146.000

Trivial Pursuit: 2,1% y 145.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 294.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 728.000

La ruleta de la suerte: 20,1% y 1.390.000

La 1

La hora de La 1: 17,9% y 353.000

Mañaneros 360: 15,3% y 461.000 / 11,3% y 862.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 175.000

El programa de AR: 12,3% y 278.000

Vamos a ver: 10,8% y 356.000

El precio justo: 9% y 573.000

laSexta

Aruser@s: 13,1% y 280.000

Al Rojo vivo: 7,1% y 256.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 1,4% y 26.000 / 2,2% y 48.000

En boca de todos: 9,2% y 278.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.018.000

Telediario 1: 13% y 1.155.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 833.000

laSexta Noticias 14H: 7,6% y 591.000

Noticias Cuatro 1: 8,6% y 551.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 1.540.000

Telediario 2: 11,9% y 969.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 610.000

Noticias Cuatro 2: 6,5% y 435.000

laSexta Noticias 20H: 6,3% y 426.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,9%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,6%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

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* En elaboración.

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