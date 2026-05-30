Viernes 29 de mayo
Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz
'Cifras y letras' sigue cumpliendo en La 2 y marca su mejor dato desde febrero
PRIME TIME
Antena 3
Tu cara me suena: 19,8% y 1.393.000
Telecinco
De viernes: 10,7% y 739.000
La 1
Superestrellas: Clint Eastwood: Poder absoluto: 8,1% y 725.000
Superestrellas: Clint Eastwood: Deuda de sangre: 7,3% y 385.000
Cuatro
First Dates: 6,1% y 522.000
El Blockbuster: Fuego cruzado: 5,8% y 508.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 372.000
laSexta Columna: 5,9% y 519.000
Equipo de Investigación: 4,9% y 447.000 / 3,3% y 234.000
La 2
Trivial Pursuit: 5% y 410.000
Cifras y letras: 7,2% y 643.000
Plano general: 2,4% y 228.000
Historia de nuestro: 2,7% y 191.000
LATE NIGHT
Antena 3
Tu cara me suena: 9% y 224.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,1% y 175.000 / 7,7% y 187.000
La 1
Informativo 24h: 4,4% y 124.000
Diario América 24h: 3,6% y 78.000
Cuatro
Cine Cuatro: Asalto al tren del dinero: 3,3% y 148.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13% y 1.078.000
Y Ahora Sonsoles: 9,6% y 652.000
Pasapalabra: 19,9% y 1.392.000
La 1
Directo al grano: 9,7% y 776.000
Valle Salvaje: 9,5% y 649.000
La promesa: 11,6% y 753.000
Malas lenguas: 9,8% y 636.000
Aquí la tierra: 11,7% y 824.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,3% y 640.000
El diario de Jorge: 8,7% y 562.000
Allá tú: 8,7% y 595.000
Cuatro
Todo es mentira: 7% y 545.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 374.000
laSexta
Zapeando: 5% y 408.000
Más Vale tarde: 4,5% y 304.000
La 2
El cazador: 2% y 174.000
Saber y ganar: 7,1% y 618.000
Grandes Documentales: 4,4% y 348.000
Malas lenguas: 6,9% y 456.000
Sukha: 2,3% y 146.000
Trivial Pursuit: 2,1% y 145.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,8% y 294.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 728.000
La ruleta de la suerte: 20,1% y 1.390.000
La 1
La hora de La 1: 17,9% y 353.000
Mañaneros 360: 15,3% y 461.000 / 11,3% y 862.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,8% y 175.000
El programa de AR: 12,3% y 278.000
Vamos a ver: 10,8% y 356.000
El precio justo: 9% y 573.000
laSexta
Aruser@s: 13,1% y 280.000
Al Rojo vivo: 7,1% y 256.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 1,4% y 26.000 / 2,2% y 48.000
En boca de todos: 9,2% y 278.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.018.000
Telediario 1: 13% y 1.155.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 833.000
laSexta Noticias 14H: 7,6% y 591.000
Noticias Cuatro 1: 8,6% y 551.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 1.540.000
Telediario 2: 11,9% y 969.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 610.000
Noticias Cuatro 2: 6,5% y 435.000
laSexta Noticias 20H: 6,3% y 426.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,9%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,2%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,6%), La 2 (3,7%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
* En elaboración.
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