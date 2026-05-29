‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 29 de mayo: Fina llama a Bianca y toma una decisión definitiva

‘Sueños de libertad’ cierra la semana este viernes 29 de mayo con un capítulo marcado por las consecuencias del crimen de Beatriz y por una decisión clave para el futuro de Fina. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Beatriz sigue intentando controlar las consecuencias de lo ocurrido con Álvaro. Después de sufrir una pesadilla con él tras haber acabado con su vida, aprovecha la situación de Juanito para alimentar aún más la desconfianza entre Begoña y Gabriel. Su objetivo es claro: hacer que el matrimonio se distancie todavía más.

Mientras tanto, Miguel cura a Mabel de los golpes que recibió en la cabeza al intentar defender a Salva. El cantinero, afectado por lo sucedido con los trabajadores y consciente de que su pasado puede hacer daño a la joven, toma una decisión dolorosa para protegerla. Sin embargo, Mabel no está dispuesta a aceptar que la relación termine por ese motivo.

Nieves también decide dar un paso al frente y le confiesa a Pablo toda la verdad sobre la muerte de Alberto. La revelación puede cambiar la imagen que el empresario tiene de su mujer. Por su parte, Miguel atiende a Manuela y concluye que los síntomas que presenta podrían estar relacionados con la menopausia.

En la fábrica, Cloe informa a Digna de la llegada a España de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, para poner en marcha el traslado de la empresa a Marruecos. Además, Gabriel estalla contra Claudia por haber concedido una entrevista al periódico y trata de despedirla, pero Marta sale en su defensa.

Noticias relacionadas

La tensión sentimental también llega a la tienda. Valentina muestra sus celos con un desplante a Begoña delante de Andrés, lo que lleva a este a contarle toda la verdad sobre su historia de amor con su cuñada y el infierno de su matrimonio con María. Finalmente, Fina toma una decisión definitiva sobre sus planes de futuro y llama a Bianca, dejando en el aire si elegirá quedarse con Marta en Toledo o regresar a Buenos Aires con su otro amor.