Noche movida
La seguridad del Movistar Arena, obligada a intervenir en el concierto de La Oreja de Van Gogh por quejas hacia Aída Nízar
Según el periodista Javier de Hoyos, varios asistentes pidieron ayuda al personal de seguridad por la forma en la que la televisiva estaba viviendo el show de Amaia Montero junto al grupo.
El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al Movistar Arena dejó una escena inesperada entre el público. Según ha contado el periodista Javier de Hoyos en sus redes sociales, el personal de seguridad del recinto tuvo que intervenir durante el concierto después de recibir varias quejas de asistentes situados cerca de la televisiva Aída Nízar.
El periodista ha mostrado imágenes en las que se ve a varias personas de seguridad acompañando a la televisiva a otra zona del recinto. “Este es el momento en el que varias personas de seguridad acompañan a Aída Nízar a otro sitio, porque había gente que se estaba quejando de cómo estaba viviendo ella el concierto”, ha explicado el presentador de 'D Corazón', que también ha enseñado una story publicada por algunos asistentes con el mensaje “adiós Aída”.
Según su relato, varias personas del palco en el que se encontraba Nízar acabaron quejándose por sus gritos durante la actuación. El comunicador asegura que ha podido hablar con algunos de los asistentes que llamaron a seguridad y que le trasladaron que no podían más con los constantes “adoro mi vida” de la exconcursante de 'Gran hermano' mientras Amaia Montero interpretaba algunos de los temas más conocidos del grupo vasco.
Aída Nízar, por su parte, habría defendido ante Javier de Hoyos que estaba disfrutando del concierto y que muchas personas del Movistar Arena se acercaron a pedirle fotos, tal y como muestra en algunos vídeos. La tertuliana también le habría enviado imágenes para demostrar que se lo estaba pasando bien y que vivió con entusiasmo el show de La Oreja de Van Gogh en Madrid.
Finalmente, según la versión difundida por el periodista, la seguridad trasladó a Nízar a una zona más VIP donde pudo continuar viendo el concierto con mayor tranquilidad. Javier de Hoyos añadió además que dos mujeres, una madre y una hija, se estarían planteando denunciar a la televisiva al considerar que no les habría dejado disfrutar bien del espectáculo y por un supuesto altercado durante la noche.
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