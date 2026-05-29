El refugio de José Coronado a pocos kilómetros de Madrid: naturaleza, calma y un rincón para desconectar en Toledo

José Coronado mantiene una vida muy ligada a Madrid, especialmente al barrio de Chamberí, pero desde hace años también ha encontrado un lugar de desconexión en Toledo. El actor pasa largas temporadas en una finca situada en el entorno de Casarrubios del Monte, un municipio tranquilo y cercano a la capital donde ha construido su propio refugio lejos del ruido diario.

El protagonista de series como ‘Entrevías’ o ‘El Príncipe’ ha hablado en distintas ocasiones de su pasión por la naturaleza y la jardinería. Su finca ha sido descrita como un espacio lleno de árboles, con chopos, magnolios, sauces y eucaliptos, además de una pequeña casa con fuente en la que aprovecha para descansar cuando su agenda profesional se lo permite.

Casarrubios del Monte se ha convertido así en un lugar importante para la familia Coronado. Su hijo Nicolás vive desde hace más de seis años en este municipio toledano, donde ha levantado junto a su pareja un proyecto rural vinculado al bienestar, con retiros, jardín, huerto ecológico y una pequeña granja.

El enclave encaja con la imagen más discreta del actor, que siempre ha combinado su exposición pública con una forma de vida sencilla fuera de los focos. A menos de una hora de Madrid, Casarrubios ofrece justo lo contrario al ritmo de los rodajes, las alfombras rojas y la promoción: silencio, campo y una rutina marcada por la calma.

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Para José Coronado, este refugio en Toledo funciona como un paréntesis entre proyecto y proyecto. Un espacio para cargar energía, cuidar el jardín y mantenerse cerca de su familia, sin renunciar a la ciudad en la que ha desarrollado buena parte de su vida personal y profesional.