Invitados '¡De viernes!' hoy: una entrevistada internacional dispuesta a contar toda la verdad del futbolista más polémico

‘¡De viernes!’ prepara una nueva entrega marcada por los testimonios personales y las cuentas pendientes. El programa de Telecinco recibirá este viernes a Ajla Etemovic, última esposa de Jota Peleteiro, que se sentará en plató para contar cómo vivió su relación con el exfutbolista y los motivos que han llevado a su ruptura.

Jessica Bueno estará presente durante la entrevista para escuchar el relato de Ajla y ofrecer sus primeras reacciones. La modelo contará su versión sobre una historia de amor que, según el programa, habría estado marcada por presuntas infidelidades. El espacio también abordará qué opina Jota Peleteiro de las palabras de su exmujer y cómo recibe Jessica Bueno este testimonio.

Maite Zaldívar será otra de las protagonistas de la noche. La exmujer de Julián Muñoz escuchará en directo el testimonio de Carlos Corbacho, extrabajador de Isabel Pantoja, que revelará quién tendría el dinero en efectivo que guardaba el exalcalde de Marbella y aportará una prueba clave sobre dónde habría permanecido todo este tiempo.

El programa también contará con Adara Molinero, que hablará del momento personal que atraviesa junto a Vicente. “Amo a Vicente, es el hombre de mi vida, pero de momento no podemos cumplir nuestro sueño de tener un hijo juntos”, adelantará la televisiva, que además recibirá una sorpresa especial en plató.

Noticias relacionadas

La entrega conectará en directo con la boda de Fani Carbajo y Fran Benito, que se darán el “sí, quiero” tras dos años de relación y una hija en común. Además, Gerard Arias, último expulsado de ‘Supervivientes’, se sumará a Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Jessica Bueno para comentar la última hora del reality con imágenes inéditas.