Jueves 28 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Horizonte' vuela con su tercera mejor cuota y 'En boca de todos' consigue superar su máximo histórico por segundo día consecutivo
Telecinco consigue liderar un día más gracias a la gala de 'Supervivientes'.
'Supervivientes' volvió a dominar la noche del jueves en Telecinco. La gala 13 del reality firmó un 17% de cuota de pantalla y reunió a 979.000 espectadores, manteniéndose como la oferta más fuerte del prime time.
La otra gran noticia volvió a estar en Cuatro. 'Horizonte' cerró una semana sobresaliente al alcanzar un 12,8% de share y 948.000 espectadores, firmando la tercera mejor cuota histórica del programa.
En La 1, la película 'Llenos de gracia' registró un 9,3% de cuota y 608.000 espectadores, mientras que Antena 3 se quedó por debajo con un nuevo episodio de '¿A qué estás esperando?', que anotó un 7,5% y 585.000 espectadores. Finalmente, en laSexta, 'Servicio secreto', con Alberto Chicote, reunió a 306.000 espectadores y obtuvo un 3,9% de cuota de pantalla.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Lydia Bosch y Julio Peña. El programa firmó un 13,2% de share y 1.483.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' alcanzó un 11,4% y 1.260.000 espectadores con Belén Rueda.
Cuatro también celebró otro récord fuera del prime time. 'En boca de todos' confirmó su buen momento y marcó máximo histórico por segundo día consecutivo con un 10,8% de cuota y 329.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.260.000 (11,4%)
Cine “Llenos de gracia”: 608.000 (9,3%)
Antena 3
El hormiguero: 1.483.000 (13,2%)
¿A qué estás esperando?: 585.000 (7,5%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.005.000 (9%)
Supervivientes: 979.000 (17%)
laSexta
El intermedio: 723.000 (6,5%)
Servicio secreto x Chicote: 306.000 (3,9%)
Cuatro
First dates: 449.000 (4,8%)
Horizonte. Avance: 1.100.000 (9,9%)
Horizonte: 948.000 (12,8%)
La 2
Trivial pursuit: 480.000 (5,1%)
Cifras y letras: 643.000 (5,8%)
Órbita Laika: 282.000 (2,5%)
En portada: 208.000 (2,4%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Que baje Dios y lo vea”: 163.000 (6,5%)
Antena 3
¿A qué estás esperando?: 166.000 (4%)
Allí abajo: 67.000 (3,2%)
laSexta
Servicio secreto x Chicote: 114.000 (3,4%)
Pesadilla en la cocina: 79.000 (4,7%)
Cuatro
Callejeros: 228.000 (7,9%)
En el punto de mira: 116.000 (7,1%)
La 2
El cine de La 2 “Victim (2024)”: 74.000 (1,5%)
Cine “Oppenheimer”: 35.000 (1,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 778.000 (9,6%)
Valle Salvaje: 668.000 (9,8%)
La Promesa: 783.000 (11,9%)
Malas lenguas: 705.000 (10,8%)
Aquí la Tierra: 904.000 (12%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.248.000 (14,7%)
Y ahora, Sonsoles: 742.000 (10,9%)
Pasapalabra: 1.487.000 (19,9%)
Telecinco
El tiempo justo: 648.000 (8,3%)
El diario de Jorge: 702.000 (10,7%)
¡Allá tú!: 799.000 (11,1%)
laSexta
Zapeando: 484.000 (5,8%)
Más vale tarde: 355.000 (5,3%)
laSexta Clave: 377.000 (4,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 549.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 355.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 696.000 (7,8%)
Grandes documentales: 292.000 (3,7%)
Malas lenguas: 462.000 (6,9%)
Sukha: 133.000 (2%)
Trivial pursuit: 181.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 348.000 (17,3%)
Mañaneros 360: 456.000 (15,1%)
Mañaneros 360: 958.000 (11,9%)
Antena 3
Espejo público: 327.000 (13,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 854.000 (18%)
La ruleta de la suerte: 1.553.000 (21,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 200.000 (10,5%)
El programa de AR: 301.000 (13,4%)
Vamos a ver: 358.000 (10,7%)
El precio justo: 549.000 (8,2%)
laSexta
Aruser@s: 235.000 (11,1%)
Al rojo vivo: 287.000 (7,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 27.000 (1,9%)
Alerta cobra: 37.000 (1,9%)
Alerta cobra: 43.000 (2%)
En boca de todos: 329.000 (10,8%)
La 2
Los recién llegados de la naturaleza: 20.000 (1%)
España pueblo a pueblo: 20.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)
La aventura del saber: 36.000 (1,6%)
Las recetas de Julie: 52.000 (2,1%)
El western de La 2 “Un dólar y una tumba”: 85.000 (2,6%)
El cazador: 87.000 (1,4%)
El cazador: 228.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.103.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.193.000 (13%)
Noticias Cuatro 1: 691.000 (9,7%)
Informativos Telecinco 15h: 814.000 (8,9%)
laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.774.000 (19,3%)
Telediario 2: 1.132.000 (12,5%)
Informativos Telecinco 21h: 798.000 (8,9%)
laSexta Noticias 20h: 464.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 2: 363.000 (5,2%)
Matinal
Telediario matinal: 155.000 (19,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 308.000 (16,4%)
El Matinal (Telecinco): 106.000 (8,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,6%), Telecinco (10,3%), Cuatro (7,6%), laSexta (5,8%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
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