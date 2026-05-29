Audiencias TV ayer | 'Horizonte' vuela con su tercera mejor cuota y 'En boca de todos' consigue superar su máximo histórico por segundo día consecutivo

'Supervivientes' volvió a dominar la noche del jueves en Telecinco. La gala 13 del reality firmó un 17% de cuota de pantalla y reunió a 979.000 espectadores, manteniéndose como la oferta más fuerte del prime time.

La otra gran noticia volvió a estar en Cuatro. 'Horizonte' cerró una semana sobresaliente al alcanzar un 12,8% de share y 948.000 espectadores, firmando la tercera mejor cuota histórica del programa.

En La 1, la película 'Llenos de gracia' registró un 9,3% de cuota y 608.000 espectadores, mientras que Antena 3 se quedó por debajo con un nuevo episodio de '¿A qué estás esperando?', que anotó un 7,5% y 585.000 espectadores. Finalmente, en laSexta, 'Servicio secreto', con Alberto Chicote, reunió a 306.000 espectadores y obtuvo un 3,9% de cuota de pantalla.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar con la visita de Lydia Bosch y Julio Peña. El programa firmó un 13,2% de share y 1.483.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' alcanzó un 11,4% y 1.260.000 espectadores con Belén Rueda.

Cuatro también celebró otro récord fuera del prime time. 'En boca de todos' confirmó su buen momento y marcó máximo histórico por segundo día consecutivo con un 10,8% de cuota y 329.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.260.000 (11,4%)

Cine “Llenos de gracia”: 608.000 (9,3%)

Antena 3

El hormiguero: 1.483.000 (13,2%)

¿A qué estás esperando?: 585.000 (7,5%)

Telecinco

Supervivientes express: 1.005.000 (9%)

Supervivientes: 979.000 (17%)

laSexta

El intermedio: 723.000 (6,5%)

Servicio secreto x Chicote: 306.000 (3,9%)

Cuatro

First dates: 449.000 (4,8%)

Horizonte. Avance: 1.100.000 (9,9%)

Horizonte: 948.000 (12,8%)

La 2

Trivial pursuit: 480.000 (5,1%)

Cifras y letras: 643.000 (5,8%)

Órbita Laika: 282.000 (2,5%)

En portada: 208.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Que baje Dios y lo vea”: 163.000 (6,5%)

Antena 3

¿A qué estás esperando?: 166.000 (4%)

Allí abajo: 67.000 (3,2%)

laSexta

Servicio secreto x Chicote: 114.000 (3,4%)

Pesadilla en la cocina: 79.000 (4,7%)

Cuatro

Callejeros: 228.000 (7,9%)

En el punto de mira: 116.000 (7,1%)

La 2

El cine de La 2 “Victim (2024)”: 74.000 (1,5%)

Cine “Oppenheimer”: 35.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 778.000 (9,6%)

Valle Salvaje: 668.000 (9,8%)

La Promesa: 783.000 (11,9%)

Malas lenguas: 705.000 (10,8%)

Aquí la Tierra: 904.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.248.000 (14,7%)

Y ahora, Sonsoles: 742.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.487.000 (19,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 648.000 (8,3%)

El diario de Jorge: 702.000 (10,7%)

¡Allá tú!: 799.000 (11,1%)

laSexta

Zapeando: 484.000 (5,8%)

Más vale tarde: 355.000 (5,3%)

laSexta Clave: 377.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 549.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 355.000 (5,4%)

La 2

Saber y ganar: 696.000 (7,8%)

Grandes documentales: 292.000 (3,7%)

Malas lenguas: 462.000 (6,9%)

Sukha: 133.000 (2%)

Trivial pursuit: 181.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 348.000 (17,3%)

Mañaneros 360: 456.000 (15,1%)

Mañaneros 360: 958.000 (11,9%)

Antena 3

Espejo público: 327.000 (13,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 854.000 (18%)

La ruleta de la suerte: 1.553.000 (21,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 200.000 (10,5%)

El programa de AR: 301.000 (13,4%)

Vamos a ver: 358.000 (10,7%)

El precio justo: 549.000 (8,2%)

laSexta

Aruser@s: 235.000 (11,1%)

Al rojo vivo: 287.000 (7,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 27.000 (1,9%)

Alerta cobra: 37.000 (1,9%)

Alerta cobra: 43.000 (2%)

En boca de todos: 329.000 (10,8%)

La 2

Los recién llegados de la naturaleza: 20.000 (1%)

España pueblo a pueblo: 20.000 (1%)

Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)

La aventura del saber: 36.000 (1,6%)

Las recetas de Julie: 52.000 (2,1%)

El western de La 2 “Un dólar y una tumba”: 85.000 (2,6%)

El cazador: 87.000 (1,4%)

El cazador: 228.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.103.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.193.000 (13%)

Noticias Cuatro 1: 691.000 (9,7%)

Informativos Telecinco 15h: 814.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.774.000 (19,3%)

Telediario 2: 1.132.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 798.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 464.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 2: 363.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 155.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 308.000 (16,4%)

El Matinal (Telecinco): 106.000 (8,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,6%), Telecinco (10,3%), Cuatro (7,6%), laSexta (5,8%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).