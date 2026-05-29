Entrevista YOTELE
Damián Mollá, Barrancas en 'El Hormiguero': "Es inevitable la asociación política del programa, sabemos que nos van a criticar igual"
El mítico cómico detrás de la hormiga nos presenta su novela 'Jano y el talismán del trueno'.
Damián Mollá da un nuevo paso creativo con ‘Jano y el talismán del trueno’, una novela juvenil de aventuras en la que mezcla misterio, mitología, reliquias y referencias bíblicas en una historia que él mismo define como una mezcla entre ‘Harry Potter’, ‘Sherlock Holmes’ y ‘El código Da Vinci’. El integrante de ‘El hormiguero’ habla con YOTELE sobre su fascinación por los misterios religiosos, su deseo de llevar la novela al cine y cómo convive desde hace casi dos décadas con el personaje de Barrancas.
YOTELE. Vienes de muchos años de radio, de tele y de escenarios. ¿Por qué ahora ponerte con una novela juvenil como ‘Jano y el talismán del trueno’?
DAMIÁN MOLLÁ. Pues porque yo solo escribo cuando considero que tengo algo importante que decir y que va a servir o aportar algo. Entonces, como lo tenía, dije: “Venga, voy a hacerlo”. Lo que he cambiado un poco es el formato. He pasado a novela para que sea más fácil para el lector y para que todo entre de otra manera. He hecho una especie de mezcla entre ‘El código Da Vinci’, ‘Sherlock Holmes’, ‘Percy Jackson’ y ‘Harry Potter’. Es una aventura trepidante, pero a la vez vas a aprender un montón de cosas.
YOTELE. Para el que no conozca la novela, ¿qué es ‘Jano y el talismán del trueno’?
DAMIÁN MOLLÁ. Es una aventura muy divertida y llena de giros de guion donde vas a aprender un montón de cosas secretas que hay en tu ciudad, en la vida y en la historia. Jano tiene que rescatar a su padre porque lo secuestran y le dan 72 horas para encontrar una piedra que él guardaba de forma secreta para el Gobierno. Entonces el chico se mete en un mundo súper misterioso, pero tiene el diario de su padre, que le ha dejado pistas para resolver todo. Jano entiende que todo lo que su padre le había enseñado durante su vida eran pistas para este momento.
YOTELE. Hay mitología, reliquias, sectas… ¿De dónde viene tu interés por todo ese universo?
DAMIÁN MOLLÁ. Ya me interesaba la mitología, pero se me disparó todo cuando empecé a leer la Biblia. Cuando lees la Biblia dices: “Ostras, esto está lleno de misterios”. Todo es interpretable, todo tiene varias lecturas. Hay mil misterios maravillosos ahí dentro. Y una de las cosas que más me llamó la atención es descubrir que el primer mandamiento no es el que la mayoría de la gente piensa. Es “No tendrás otro Dios”. Y eso me explotó la cabeza, porque te das cuenta de que lo que más le preocupa a Dios en la Biblia es que la gente adore a otros dioses. Y concretamente habla muchísimo de Baal, que era un dios fenicio. Ahí empecé a investigar muchísimo. Hay un momento muy famoso de Moisés bajando con las tablas y encontrándose al pueblo adorando al becerro de oro, y ese becerro de oro es Baal. Dios acaba de decirles que lo más importante es que no hagan eso y cuando baja se encuentra justamente esa escena. Además, a Baal se le hacían sacrificios humanos. El Antiguo Testamento, aunque hoy pueda parecer algo antiquísimo o incluso pesado, en su momento fue progresismo puro porque ayudó a dejar atrás esas prácticas. Antes se sacrificaban niños y personas porque había sequías o malas cosechas y con Yahvé empieza ese cambio.
YOTELE. ¿Lees la Biblia desde un punto de vista religioso o más como una historia?
DAMIÁN MOLLÁ. Las dos cosas van de la mano. Si estudias la historia sin entender la religión no entiendes nada. Hay que tener en cuenta que durante toda la historia prácticamente todo el mundo ha creído en dioses. Nosotros somos la excepción. Somos esa pequeñísima parte de la sociedad que no cree en Dios. Yo cuando leo la Biblia intento pensar que todo lo que cuenta es real e intento interpretarlo así. Cuando algo no tiene sentido, trato de encontrárselo. Es un trabajo enorme, pero muy divertido.
YOTELE. Volviendo a la novela, ¿eres capaz de escribir sabiendo exactamente hacia dónde vas o descubres cosas por el camino?
DAMIÁN MOLLÁ. Necesitaba tener muy claro cómo iba a ser la historia porque es muy compleja, con pistas, giros y elementos que luego tienen que encajar. Al principio tienes pocas cosas claras, luego vas rehaciendo, sembrando pistas para recogerlas más adelante… Pero sí tenía clarísimo el final desde el inicio. Y eso ayuda muchísimo.
YOTELE. El libro tiene un tono muy visual. ¿Lo escribías imaginando escenas como si fueran una película?
DAMIÁN MOLLÁ. Totalmente. Me lo he imaginado como una película desde el principio. Creo que se nota mucho en el libro. Todo está muy visualizado como una peli de acción.
YOTELE. ¿Te imaginas una adaptación audiovisual?
DAMIÁN MOLLÁ. Completamente. Creo que sería una película de acción muy potente dentro de un tiempo porque es un caramelo para cualquier director.
YOTELE. ¿Podría ser el inicio de Pablo Motos como productor de ficción?
DAMIÁN MOLLÁ. A lo mejor. Pero yo me imagino esto más con alguien como Santiago Segura o Robert Rodríguez. Una película de acción con chicos jóvenes viviendo una aventura, con misterio y mucho movimiento.
YOTELE. ¿Sientes que esta novela deja ver una parte más personal de ti que quizá no se ve tanto en ‘El hormiguero’?
DAMIÁN MOLLÁ. Sí, porque yo soy bastante parecido a Jano. Soy tímido, reflexivo y mi cabeza no para nunca. Luego el personaje de Nico tiene una parte más humorística y ahí me lo he pasado muy bien metiendo chistes y cosas absurdas.
YOTELE. En el programa llevas casi dos décadas poniendo voz a Barrancas. ¿Cómo se convive tanto tiempo con un personaje así?
DAMIÁN MOLLÁ. Muy bien. Yo adoro a mi hormiguita. Lo haría toda la vida mientras la espalda me aguante y no me machaque demasiado.
YOTELE. También participaste en ‘Mask Singer’ como Barrancas. ¿Cómo fue aquella experiencia de estar bajo dos máscaras al mismo tiempo?
DAMIÁN MOLLÁ. Exacto, estaba con una máscara y con otra. Nos lo ofrecieron así, súper en secreto. Porque ahí es todo ultra mega secreto. No puedes decir nada, te meten ahí en un garaje. Tienes que coger un coche que está cerrado con un candado, meter un código, llamar... Entonces aparece un conductor que te lleva. Bueno, bueno, es un pifostio. Terrible, pero merece mucho la pena. Y yo, cuando estábamos dentro de las chanclas. Fue muy divertido porque estaba Ruth Lorenzo. Yo la despiste porque la vi que podía acertar. Y entonces dije "la más peligrosa es Ruth Lorenzo". Y entonces yo le hice un gesto como de que ella y yo nos habíamos enrollado. Entonces la tía se quedó loquísima. La tía estaba flipando y la despisté muchísimo.
YOTELE. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Cantar, guardar el secreto o no romper el personaje?
DAMIÁN MOLLÁ. Lo más difícil es meterte dentro de ese traje infernal que pesa 200 kilos, sudar la gota gorda, ponértelo, quitártelo, ponértelo, quitártelo. Eso es horrible. Pero lo de cantar y eso, estamos acostumbrados. Eso era fácil.
YOTELE. ¿Cómo se mantiene fresco un formato diario como ‘El hormiguero’ después de tantos años?
DAMIÁN MOLLÁ. Intentando olvidarnos de que estamos ahí y buscando cosas nuevas. Leyendo, viendo otras cosas y tratando siempre de darle una vuelta más. Yo nunca me fijo demasiado en la audiencia ni en si gusta más o menos. Intento pensar qué quiero yo para el programa.
YOTELE. ¿Os molesta la asociación política que muchas veces se hace con el programa?
DAMIÁN MOLLÁ. Ah, bueno, es inevitable. A ver, molestar, pues a mí ya no me molesta nada que digan lo que quieran. Es un poco inevitable que si el programa tiene audiencia, te van a criticar igual. Así que haz lo que tengas la gana y que te critiquen.
YOTELE. ¿Cómo vivís ese enfrentamiento constante con 'La revuelta'? ¿Le dáis la misma importancia que le damos los medios en redacción?
DAMIÁN MOLLÁ. Nosotros ni le prestamos atención, la verdad. Siempre vas a tener a alguien enfrente. Antes era más Wyoming, ahora se habla más de ‘La revuelta’, pero nosotros vamos a lo nuestro. Al principio sí que parecía que la competencia era más dura, pero la verdad es que llevamos bastante tiempo que ganamos holgadamente, así que no estamos pensando en eso, la verdad.
YOTELE. Hace unos días, precisamente, ‘Horizonte’ superó a Broncano en audiencia…
DAMIÁN MOLLÁ. Claro, pero eso depende muchísimo de la actualidad. Si hay una noticia caliente, la gente quiere información y se va a ver eso. Yo mismo probablemente habría puesto ‘Horizonte’ ese día si hubiera estado en casa.
YOTELE. Y para terminar, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran sobre el libro y no te hacen?
DAMIÁN MOLLÁ. Me gusta mucho cuando me preguntan si creo que existe Baal. Y yo creo que sí. Creo que hoy en día sigue habiendo muchísima gente que adora a Baal sin darse cuenta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Los profesores catalanes rechazan la subida salarial de 400 euros mensuales en 2029 y se encierran en la conselleria
- El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
- Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: 'El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias
- La crema coreana de 17 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol