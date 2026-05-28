Capítulo 426
'Valle Salvaje', avance del capítulo 426 del 29 de mayo: El misterio del bebé robado, a punto de resolverse
Luisa y Bárbara descubren el pastel mientras Enriqueta prepara su golpe de gracia financiero contra el duque.
Máxima expectación para cerrar la semana en 'Valle Salvaje' con un capítulo que promete dejar a los espectadores pegados a la pantalla de La 1. Tras semanas de angustia, mentiras y sospechas cruzadas, la luz empieza a filtrarse en la oscuridad. Luisa y Bárbara deciden poner en común todas sus teorías y, tras una intensa conversación, llegan juntas a una estremecedora conclusión sobre el robo del bebé. Por primera vez en mucho tiempo, todas las piezas del enrevesado rompecabezas empiezan a encajar a la perfección.
Mientras el secreto mejor guardado del pueblo se tambalea, la guerra económica vive sus horas más cruciales. Braulio asiste con total incredulidad al desmedido y repentino optimismo que muestra su madre de la noche a la mañana respecto al cobro de todo el dinero que les deben, sin lograr entender a qué viene tanta alegría. Lo que el joven ni siquiera sospecha es que Enriqueta todavía se guarda un as bajo la manga dispuesto a ejecutarlo para asestar el golpe de gracia definitivo a sus enemigos.
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