‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 28 de mayo: Beatriz mata a Álvaro tras el secuestro de Juanito

‘Sueños de libertad’ emite este jueves 28 de mayo un capítulo marcado por una decisión extrema. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Beatriz descubre que Álvaro ha llegado demasiado lejos al secuestrar a Juanito. Desesperada y sin ver otra salida, coge una pistola y termina matando a su amante. Después intenta ocultar el cuerpo y regresa a casa con el bebé para no levantar sospechas. Begoña se enfada al saber que se marchó con Juanito sin permiso, aunque finalmente acaba perdonándola.

Mientras tanto, Miguel Salazar llama a la casa de los De La Reina para comunicar a Fina que ya tiene los resultados de sus pruebas. La noticia obliga a la fotógrafa a contarle a Marta que sufrió una enfermedad en Argentina y que estuvo a punto de morir, aunque evita revelar que fue Bianca quien cuidó de ella durante aquel tiempo.

Fina también se sincera con Digna y le confiesa que fue ella quien mató a Santiago en defensa propia. En paralelo, don Agustín visita a Salazar para compartir sus sospechas sobre Nieves y la muerte del padre de Luz, pero él no duda en defender a su mujer y se enfrenta al cura al considerar que todo son calumnias.

La preocupación también crece alrededor de Manuela. Paula y Eduardo empiezan a alarmarse por el delicado estado del ama de llaves, mientras ella cree que Paula está siendo explotada en su nuevo trabajo. Además, Eduardo pide a Damián que fuerce un nuevo encuentro con Federico, y Tasio regresa frustrado de Sevilla tras no encontrar allí a Carmen.

Noticias relacionadas

Por último, Claudia descubre que los rumores sobre el pasado de Salva en prisión son ciertos. Aunque Valentina le aconseja que hable con él y le cuente la verdad, la situación se complica cuando varios trabajadores amenazan al cantinero y acaban agrediendo a Mabel.