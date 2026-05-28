Episodio 570
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 28 de mayo: Beatriz mata a Álvaro tras el secuestro de Juanito
Fina recibe los resultados de sus pruebas, Digna conoce una confesión clave y Salva queda en el punto de mira por su pasado en prisión.
‘Sueños de libertad’ emite este jueves 28 de mayo un capítulo marcado por una decisión extrema. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.
En el capítulo de hoy, Beatriz descubre que Álvaro ha llegado demasiado lejos al secuestrar a Juanito. Desesperada y sin ver otra salida, coge una pistola y termina matando a su amante. Después intenta ocultar el cuerpo y regresa a casa con el bebé para no levantar sospechas. Begoña se enfada al saber que se marchó con Juanito sin permiso, aunque finalmente acaba perdonándola.
Mientras tanto, Miguel Salazar llama a la casa de los De La Reina para comunicar a Fina que ya tiene los resultados de sus pruebas. La noticia obliga a la fotógrafa a contarle a Marta que sufrió una enfermedad en Argentina y que estuvo a punto de morir, aunque evita revelar que fue Bianca quien cuidó de ella durante aquel tiempo.
Fina también se sincera con Digna y le confiesa que fue ella quien mató a Santiago en defensa propia. En paralelo, don Agustín visita a Salazar para compartir sus sospechas sobre Nieves y la muerte del padre de Luz, pero él no duda en defender a su mujer y se enfrenta al cura al considerar que todo son calumnias.
La preocupación también crece alrededor de Manuela. Paula y Eduardo empiezan a alarmarse por el delicado estado del ama de llaves, mientras ella cree que Paula está siendo explotada en su nuevo trabajo. Además, Eduardo pide a Damián que fuerce un nuevo encuentro con Federico, y Tasio regresa frustrado de Sevilla tras no encontrar allí a Carmen.
Por último, Claudia descubre que los rumores sobre el pasado de Salva en prisión son ciertos. Aunque Valentina le aconseja que hable con él y le cuente la verdad, la situación se complica cuando varios trabajadores amenazan al cantinero y acaban agrediendo a Mabel.
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