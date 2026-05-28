Silvia Intxaurrondo no pacta con RTVE y les lleva ante el juez por su nuevo contrato en ‘La hora de La 1’

Silvia Intxaurrondo y RTVE se han visto las caras este jueves en los Juzgados de lo Social de Madrid. La presentadora de ‘La hora de La 1’ demandó a la Corporación a finales del pasado año por sus nuevas condiciones laborales, después de que una Inspección de Trabajo obligara a regularizar su situación dentro de la televisión pública.

El conflicto nace del cambio de modelo contractual de la periodista. Hasta entonces, Intxaurrondo prestaba sus servicios a través de Sukun Comunicación S.L., una empresa de representación cuyo administrador único es su marido. Según los datos publicados por el Portal de Transparencia y RTVE, ese contrato podía alcanzar un máximo de 269.757 euros anuales, sumando las cantidades vinculadas al programa y a su labor como presentadora.

La situación cambió cuando Trabajo abrió una inspección tras una denuncia anónima para determinar si la relación de Intxaurrondo con RTVE se ajustaba a la ley. La resolución obligó a la Corporación a darle de alta en la Seguridad Social como persona física. Para hacerlo, RTVE la incorporó como personal no fijo bajo el convenio colectivo de la casa, con las condiciones salariales previstas para ese régimen.

Ahí se produjo el choque. La presentadora sostiene que sus funciones siguen siendo las mismas que realizaba antes en ‘La hora de La 1’ y reclama que sus condiciones económicas deberían reflejar esa continuidad. RTVE, por su parte, defiende que la regularización era obligatoria y que, una vez integrada como empleada directa, debe quedar sujeta a las tablas salariales y límites del convenio.

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La vista podría quedar este mismo jueves vista para sentencia, aunque el fallo tardará varias semanas en conocerse. El caso se sigue con atención dentro de RTVE por la cuantía reclamada y por el precedente que puede generar para otros rostros de la cadena.