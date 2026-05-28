Netflix pone fecha al adiós de ‘Muertos S.L.’: la comedia funeraria ya tiene final

‘Muertos S.L.’ ya tiene fecha para su despedida definitiva. Netflix ha anunciado que la cuarta y última temporada de la comedia funeraria creada por Laura y Alberto Caballero se estrenará a nivel global el próximo 7 de agosto de 2026, poniendo fin a una de sus apuestas españolas más reconocibles dentro del género de la comedia.

La nueva entrega arrancará con una pregunta clave dentro del tanatorio: quién se quedará con el codiciado sillón de director. Chemi cree tener la solución perfecta y propone ocupar el puesto “solo un ratito”, lo justo para dejar su huella antes de que, más adelante, sea Dámaso quien tome el relevo. La idea, sin embargo, no tarda en desatar nuevas tensiones.

El ascenso provisional de Chemi será especialmente frustrante para el comercial, que no sabrá si hundir a su nuevo jefe o intentar ganarse su favor. Mientras tanto, Chemi empezará a aplicar medidas que quizá podrían funcionar en otra empresa, pero que no parecen demasiado compatibles con el día a día de un tanatorio.

Carlos Areces volverá a encabezar el reparto de la serie, acompañado por Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, Adriana Torrebejano, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore, Roque Ruiz, Bárbara Santa-Cruz, Lorea Intxausti, Manolo Cal y Lucía Quintana.

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La cuarta temporada estará formada por seis episodios y volverá a contar con Contubernio Films en la producción. Laura Caballero se encargará de la dirección, mientras que los guiones llevan la firma de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad. Con esta última tanda, ‘Muertos S.L.’ se prepara para cerrar sus puertas con una nueva ronda de líos, ambición y humor negro.