Melody desvela su gran reto internacional: cantará en la final del Mundial de Fútbol 2026

Melody fue la invitada de este miércoles 27 de mayo en ‘El Hormiguero’. La cantante visitó el programa de Antena 3 para presentar ‘Ilarie’, su nuevo single, una versión del conocido tema de Xuxa con la que busca poner ritmo al verano. Antes de sentarse junto a Pablo Motos, la artista interpretó la canción en directo y celebró su regreso al plató: “Hemos hecho un poquito de cardio, pero estoy muy contenta de estar aquí contigo”.

La sevillana defendió el valor de una canción pensada para bailar: “Es un tema movido y a los temas movido siempre se le tiende a quitar un poco de mérito porque como es rápido, no estamos todo el rato con el vozarrón. Pero yo estoy encantada”. Melody aseguró que quería lanzar ahora una propuesta ligera y festiva: “Me apetece que bailemos, que lo pasemos bien y que nos olvidemos de todos esos problemillas que todos tenemos”.

Durante la entrevista, la artista también desveló uno de sus próximos compromisos internacionales. Melody contó que ha viajado recientemente a Nueva York para preparar una gala musical relacionada con la final de gran evento deportivo de 2026: “Ahora viene el Mundial de fútbol y, para la final, se está preparando una gala musical muy potente y, gracias a Dios, voy a tener la suerte de participar en esa gala cantando para todos vosotros”.

Ese viaje dio pie a que hablara de uno de sus mayores miedos: volar. “Yo tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan todavía unos cuantos vuelos que coger. Lo paso fatal”, reconoció ante Motos. La cantante también recordó que en otra ocasión vivió un terremoto durante un viaje a Perú.

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Melody cerró su visita hablando de sus nuevos proyectos en Antena 3. Además de participar como asesora de Luis Fonsi en ‘La Voz Kids’, forma parte del casting de la próxima temporada de ‘El Desafío’. La artista reconoció que aceptó el formato en un momento delicado: “Yo no me encontraba preparada para afrontar un programa como ‘El Desafío’ porque anímicamente estaba bajita”. Aun así, decidió hacerlo y adelantó que el público verá una faceta poco conocida de ella: “Es un programa en el que estás continuamente al límite, he llorado en el plató”.