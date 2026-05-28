Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' llega a máximo con su final mientras 'En boca de todos' sobrepasa el doble dígito y consigue su mejor dato histórico

'Mask Singer' cerró temporada con su mejor dato. La final del formato de Antena 3 lideró el prime time este miércoles 27 de mayo al firmar un 15,8% de share y reunir a 937.000 espectadores, despidiéndose por todo lo alto con máximo de temporada.

En Telecinco, 'La isla de las tentaciones' mantuvo el pulso de su audiencia con un 12,7% de cuota y 785.000 espectadores, a la vez que La 1 despidió 'Se nos ha ido de las manos' con un 8,8% de share y 678.000 espectadores.

La Sexta reunió a Juan y Medio y Ana Belén en 'La noche de Aimar', que firmó un 4,8% y 373.000 espectadores, mientras que en Cuatro, '100% únicos' se quedó con un 3,9% de cuota y 308.000 espectadores.

Pero este no es el único dato destacable del canal secundario de Mediaset, pues Cuatro logró otro hito en la mañana con 'En boca de todos', que firmó máximo histórico de cuota con un 10,1% y 317.000 espectadores, superando la barrera del doble dígito.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.089.000 (9,3%)

Se nos ha ido de las manos: 678.000 (8,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.495.000 (12,7%)

Mask Singer: 937.000 (15,8%)

Telecinco

First dates: 900.000 (7,6%)

La isla de las tentaciones: 785.000 (12,7%)

laSexta

El intermedio: 748.000 (6,3%)

La noche de Aimar: 373.000 (4,8%)

Cuatro

First dates: 414.000 (4%)

Horizonte: 1.129.000 (10,1%)

Código 10: 308.000 (3,9%)

La 2

Trivial pursuit: 507.000 (4,9%)

Cifras y letras: 750.000 (6,3%)

El juicio: 255.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Se nos ha ido de las manos: 258.000 (6,1%)

Se nos ha ido de las manos: 155.000 (7%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 239.000 (11,9%)

laSexta

La noche de Aimar: 75.000 (2,4%)

Cuatro

100% únicos: 77.000 (2,1%)

En el punto de mira: 42.000 (2,4%)

La 2

Documentos TV: 82.000 (1,4%)

El cerebro de Caín: 38.000 (1,2%)

Conciertos Radio 3: 12.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 722.000 (8,9%)

Valle Salvaje: 691.000 (9,8%)

La Promesa: 801.000 (11,9%)

Malas lenguas: 706.000 (9,9%)

Aquí la Tierra: 968.000 (11,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.254.000 (14,7%)

Y ahora, Sonsoles: 664.000 (9,4%)

Pasapalabra: 1.472.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 725.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 673.000 (9,9%)

¡Allá tú!: 798.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 495.000 (5,9%)

Más vale tarde: 408.000 (5,9%)

laSexta Clave: 443.000 (4,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 637.000 (8%)

Lo sabe, no lo sabe: 438.000 (6,5%)

La 2

Saber y ganar: 666.000 (7,5%)

Grandes documentales: 267.000 (3,4%)

Malas lenguas: 481.000 (7%)

Sukha: 144.000 (2%)

Trivial pursuit: 168.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 333.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 482.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 929.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo público: 298.000 (11,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 758.000 (15,4%)

La ruleta de la suerte: 1.558.000 (21,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 177.000 (10%)

El programa de AR: 334.000 (14,6%)

Vamos a ver: 388.000 (11,3%)

El precio justo: 596.000 (8,7%)

laSexta

Aruser@s: 251.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 310.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 27.000 (2,1%)

Alerta cobra: 28.000 (1,6%)

Alerta cobra: 46.000 (2,1%)

En boca de todos: 317.000 (10,1%)

La 2

Flash moda: 4.000 (0,3%)

Maravillas inmortales de la Tierra: 21.000 (1,2%)

Página2: 15.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)

La aventura del saber: 25.000 (1,1%)

Zoom tendencias: 17.000 (0,7%)

Las recetas de Julie: 18.000 (0,7%)

El western de La 2 “Dos cruces en Danger Pass”: 72.000 (2,1%)

El cazador: 104.000 (1,6%)

El cazador: 221.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.143.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.287.000 (14%)

Informativos Telecinco 15h: 873.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 637.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 708.000 (8,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.829.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.092.000 (10,9%)

Informativos Telecinco 21h: 786.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 544.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 465.000 (6,1%)

Matinal

Telediario matinal: 158.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 237.000 (13,6%)

El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,6%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,1%), La 2 (3,5%).

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Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).